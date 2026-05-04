UniCredit zückt 34-Milliarden-Scheck – Commerzbank soll keine Wahl haben

Rund 99,6 Prozent der anwesenden Aktionäre stimmten einer Kapitalerhöhung zu, die die Ausgabe von bis zu 470 Millionen neuen Aktien ermöglicht. Das formelle Angebot soll am Dienstag folgen und läuft vier Wochen.

Nächste Rund im Übernahmekrimi um die Commerzbank: Die Mailänder UniCredit hat auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am Montag mit überwältigender Mehrheit die Weichen für ihr Übernahmeangebot an Deutschlands zweitgrößte Bank gestellt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Commerzbank-Aktie verliert am Montag mehr als 2 Prozent. Der Deal hat einen Gesamtwert von rund 34 Milliarden Euro. UniCredit-Chef Andrea Orcel bietet je Commerzbank-Aktie 0,485 eigene Anteilsscheine – das entspricht einem Preis von etwa 31,80 Euro je Papier, deutlich weniger als die gut 34 Euro, bei denen die Aktie momentan steht. Analysten zweifeln daher daran, dass viele Aktionäre ihre Anteile tatsächlich einreichen werden.

Das Angebot ist so konstruiert, dass die UniCredit-Beteiligung über die Dreißig-Prozent-Marke steigen würde. Dieser Schwellenwert würde nach deutschem Wertpapierrecht ein Pflichtangebot nach sich ziehen. Mit dem bereits gehaltenen Anteil von knapp 30 Prozent würde UniCredit damit sukzessiv Kontrolle gewinnen, ohne sofort eine vollständige Übernahme durchfechten zu müssen. Danach plant Orcel, seinen Anteil Schritt für Schritt über den freien Markt auszubauen. Der Preis könnte noch "moderat" verbessert werden, falls die Nachfrage der Aktionäre stark ausfalle, deutete er an.

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp lehnt den Vorstoß der Italiener weiter ab. Sie und Orcel sind grundlegend unterschiedlicher Meinung über das künftige Geschäftsmodell. Die Commerzbank setzt auf eine eigenständige Strategie und warnt vor erheblichen Einschnitten: Eine Integration mit der zur UniCredit gehörenden HypoVereinsbank, einem direkten Wettbewerber im Firmenkundengeschäft, würde erzwungene Kreditreduzierungen und den Verlust von Unternehmenskunden nach sich ziehen.

Besonders bemerkenswert: UniCredit selbst listet in einem Informationsdokument zur Hauptversammlung eine Reihe gewichtiger Risiken auf – darunter den möglichen Verlust wichtiger Kunden und Schlüsselmitarbeiter, den Widerstand von Minderheitsaktionären sowie die Gefahr, dass erwartete Synergien und Effizienzgewinne ausbleiben. Auch warnt die Bank, dass ein künftiger Integrationsprozess erhebliche Managementkapazitäten binden und vom operativen Tagesgeschäft ablenken könnte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,81 € , was eine Steigerung von +5,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer