Börsen Start Update
Börsenstart USA - 04.05. - US Tech 100 stark +1,08 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 49.310,39 PKT und verliert bisher -0,78 %.
Top-Werte: Merck & Co +1,99 %, Salesforce +1,61 %, Cisco Systems +1,33 %, Amazon +1,29 %, McDonald's +1,04 %
Flop-Werte: Procter & Gamble -1,66 %, Apple -1,62 %, Amgen -1,47 %, Verizon Communications -1,31 %, The Home Depot -1,18 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:53) bei 27.761,13 PKT und steigt um +1,08 %.
Top-Werte: Micron Technology +8,42 %, Atlassian Registered (A) +5,01 %, AppLovin Registered (A) +4,23 %, Western Digital +3,94 %, Insmed +3,81 %
Flop-Werte: Qualcomm -4,56 %, Paccar -3,85 %, Old Dominion Freight Line -3,78 %, Arm Holdings -3,22 %, Dexcom -3,06 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.231,66 PKT und steigt um +0,24 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +13,80 %, Cboe Global Markets +9,70 %, Micron Technology +8,42 %, Coinbase +5,07 %, Oracle +4,98 %
Flop-Werte: Norwegian Cruise Line -8,97 %, United Parcel Service Registered (B) -7,77 %, Fedex -6,40 %, C.H.Robinson Worldwide -6,17 %, Expeditors International of Washington -5,01 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.