Börsenstart USA - 04.05. - US Tech 100 stark +1,08 %

Der Dow Jones steht bei 49.310,39 PKT und verliert bisher -0,78 %.

Top-Werte: Merck & Co +1,99 %, Salesforce +1,61 %, Cisco Systems +1,33 %, Amazon +1,29 %, McDonald's +1,04 %

Flop-Werte: Procter & Gamble -1,66 %, Apple -1,62 %, Amgen -1,47 %, Verizon Communications -1,31 %, The Home Depot -1,18 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:53) bei 27.761,13 PKT und steigt um +1,08 %.

Top-Werte: Micron Technology +8,42 %, Atlassian Registered (A) +5,01 %, AppLovin Registered (A) +4,23 %, Western Digital +3,94 %, Insmed +3,81 %

Flop-Werte: Qualcomm -4,56 %, Paccar -3,85 %, Old Dominion Freight Line -3,78 %, Arm Holdings -3,22 %, Dexcom -3,06 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.231,66 PKT und steigt um +0,24 %.

Top-Werte: SanDisk Corporation +13,80 %, Cboe Global Markets +9,70 %, Micron Technology +8,42 %, Coinbase +5,07 %, Oracle +4,98 %

Flop-Werte: Norwegian Cruise Line -8,97 %, United Parcel Service Registered (B) -7,77 %, Fedex -6,40 %, C.H.Robinson Worldwide -6,17 %, Expeditors International of Washington -5,01 %