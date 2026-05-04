DHL Group Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 04.05.2026

Mit einer Performance von -5,55 % musste die DHL Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute bei der DHL Group Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Die DHL Group ist ein globaler Logistik- und Postkonzern (Brief, Paket, Express, Fracht, Supply-Chain-Lösungen, E-Commerce-Logistik). Sie zählt zu den Weltmarktführern in Express- und Kontraktlogistik. Wichtige Konkurrenten: UPS, FedEx, DPD, GLS, Kühne+Nagel. Stärken/USPs: dichtes globales Netzwerk, starke Marke, integrierte End-to-End-Lösungen, hohe Präsenz im E-Commerce.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von DHL Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,33 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DHL Group Aktie damit um +5,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,22 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DHL Group +7,37 % gewonnen.

Während DHL Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,21 %. Damit gehört DHL Group heute zu den auffälligeren Werten.

DHL Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,23 % 1 Monat +9,22 % 3 Monate +4,33 % 1 Jahr +37,16 %

Informationen zur DHL Group Aktie

Stand: 04.05.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. DHL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,66 Mrd.EUR € wert.

Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich gestützt durch fallende Ölpreise und positiv aufgenommene Quartalszahlen mit Zugewinnen in das verlängerte Wochenende. Der DAX schloss 1,41 Prozent fester bei 24.292 Punkten. MDAX und TecDAX zogen um 1,93 respektive 1,99 Prozent an. In den drei genannten Indizes gab es 77 Gewinner und 22 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 74 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,54 Punkte auf 22,45 Zähler nach. Die stärksten...

Steigende Energiepreise belasten auch die Margen von Logistikunternehmen, hinzu kommt in konjunkturell schwierigen Phasen oft ein vermindertes Frachtaufkommen. Doch die Zahlen der DHL Group waren stark - das beeindruckte die Anleger. Was könnte man hier jetzt tun?

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fedex, Kuehne + Nagel International und Co.

Fedex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -8,58 %. Kuehne + Nagel International notiert im Minus, mit -4,75 %.

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Ob die DHL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DHL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.