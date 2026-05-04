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    DHL Group Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 04.05.2026

    Am 04.05.2026 ist die DHL Group Aktie, bisher, um -5,55 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DHL Group Aktie.

    Besonders beachtet! - DHL Group Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 04.05.2026
    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    Die DHL Group ist ein globaler Logistik- und Postkonzern (Brief, Paket, Express, Fracht, Supply-Chain-Lösungen, E-Commerce-Logistik). Sie zählt zu den Weltmarktführern in Express- und Kontraktlogistik. Wichtige Konkurrenten: UPS, FedEx, DPD, GLS, Kühne+Nagel. Stärken/USPs: dichtes globales Netzwerk, starke Marke, integrierte End-to-End-Lösungen, hohe Präsenz im E-Commerce.

    Wie hat sich die DHL Group-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von -5,55 % musste die DHL Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute bei der DHL Group Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von DHL Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,33 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DHL Group Aktie damit um +5,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,22 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DHL Group +7,37 % gewonnen.

    Während DHL Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,21 %. Damit gehört DHL Group heute zu den auffälligeren Werten.

    DHL Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,23 %
    1 Monat +9,22 %
    3 Monate +4,33 %
    1 Jahr +37,16 %
    Stand: 04.05.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur DHL Group Aktie

    Es gibt 1 Mrd. DHL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,66 Mrd.EUR € wert.

    Tagesvorschau 5. Mai: Wirtschaftstermine – AMD, PayPal und Pfizer legen Quartalszahlen vor


    Marktüberblick: DHL haussiert nach starken Zahlen


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    DHL Group: Die Luft wird zwar dünner … aber ist sie schon zu dünn?


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fedex, Kuehne + Nagel International und Co.

    Fedex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -8,58 %. Kuehne + Nagel International notiert im Minus, mit -4,75 %.

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    Ob die DHL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DHL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DHL Group

    -6,32 %
    +5,17 %
    +9,72 %
    +4,49 %
    +38,51 %
    +15,09 %
    +1,51 %
    +98,19 %
    +120,09 %
    ISIN:DE0005552004WKN:555200
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