Keine Sicherheitslücke durch erwartete US-Absage

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul sieht in dem erwarteten Verzicht der USA auf eine Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland kein zusätzliches Sicherheitsrisiko für Deutschland. Er gehe nicht davon aus, dass es bei der konventionellen Abschreckung der Nato in Europa "irgendein Minus" geben wird, sagte Wadephul bei einem Besuch in Athen auf eine entsprechende Journalistenfrage. "Das wird sich so oder so in jedem Fall ausgleichen lassen."

Merz hatte am Sonntag in der Sendung "Caren Miosga" gesagt, dass er aktuell nicht mehr mit der 2024 von Präsident Joe Biden zugesagten Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern aus US-Beständen rechne. "Wie ich es im Augenblick sehe, gibt es auch aus den USA heraus ganz objektiv kaum eine Möglichkeit, Waffensysteme dieser Art abzugeben." Öffentlich hat sich die US-Regierung in der Frage noch nicht geäußert.