Novo Nordisk – überraschendes Comeback

Novo – hier bei Gettex – hat an der Börse Rückenwind bekommen, weil die US-Arzneimittelbehörde die massenhafte Herstellung von Nachahmerversionen zentraler Adipositasmittel stärker einschränken will. Die FDA schlägt vor, Semaglutid und Liraglutid von Novo Nordisk sowie Tirzepatid von Eli Lilly aus der 503B-Liste für Bulk-Compounding zu streichen. Das würde großen Auslagerungsapotheken die Produktion deutlich erschweren und nimmt genau jenen Graumarkt ins Visier, der zuletzt auf Preise und Volumen drückte.

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