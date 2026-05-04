Novo Nordisk – überraschendes Comeback
Novo – hier bei Gettex – hat an der Börse Rückenwind bekommen, weil die US-Arzneimittelbehörde die massenhafte Herstellung von Nachahmerversionen zentraler Adipositasmittel stärker einschränken will. Die FDA schlägt vor, Semaglutid und Liraglutid von Novo Nordisk sowie Tirzepatid von Eli Lilly aus der 503B-Liste für Bulk-Compounding zu streichen. Das würde großen Auslagerungsapotheken die Produktion deutlich erschweren und nimmt genau jenen Graumarkt ins Visier, der zuletzt auf Preise und Volumen drückte.
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Beim großen Konkurrenten Eli Lilly sorgt die „Pille“ für negativen Newsflow. Seit der Foundayo-Zulassung liegt mehr Augenmerk auf Sicherheitsdaten, unter anderem zu möglichen Leberschäden, die die FDA per Post-Marketing-Studien verlangt. Evercore ISI weist darauf hin, dass in der Datenbank der US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) zu Nebenwirkungen ein Signal aufgetaucht ist, das ohne ausreichenden Kontext für Verunsicherung am Markt sorgen könnte: Demnach wurde ein Fall von Leberversagen im kommerziellen Einsatz von Foundayo gemeldet.
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