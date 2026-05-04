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    Novo Nordisk – überraschendes Comeback

    Novo – hier bei Gettex – hat an der Börse Rückenwind bekommen, weil die US-Arzneimittelbehörde die massenhafte Herstellung von Nachahmerversionen zentraler Adipositasmittel stärker einschränken will. Die FDA schlägt vor, Semaglutid und Liraglutid von Novo Nordisk sowie Tirzepatid von Eli Lilly aus der 503B-Liste für Bulk-Compounding zu streichen. Das würde großen Auslagerungsapotheken die Produktion deutlich erschweren und nimmt genau jenen Graumarkt ins Visier, der zuletzt auf Preise und Volumen drückte.

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    Beim großen Konkurrenten Eli Lilly sorgt die „Pille“ für negativen Newsflow.  Seit der Foundayo-Zulassung liegt mehr Augenmerk auf Sicherheitsdaten, unter anderem zu möglichen Leberschäden, die die FDA per Post-Marketing-Studien verlangt. Evercore ISI weist darauf hin, dass in der Datenbank der US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) zu Nebenwirkungen ein Signal aufgetaucht ist, das ohne ausreichenden Kontext für Verunsicherung am Markt sorgen könnte: Demnach wurde ein Fall von Leberversagen im kommerziellen Einsatz von Foundayo gemeldet.

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    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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    Novo Nordisk – überraschendes Comeback Novo – hier bei Gettex – hat an der Börse Rückenwind bekommen, weil die US-Arzneimittelbehörde die massenhafte Herstellung von Nachahmerversionen zentraler Adipositasmittel stärker einschränken will. Die FDA schlägt vor, Semaglutid und Liraglutid …
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