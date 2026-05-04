Aktien New York
Dow moderat im Minus - Iran-Krieg bleibt im Fokus
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind relativ wenig bewegt in die neue Börsenwoche gestartet. Im Anlegerfokus stehen Meldungen rund um den Iran-Krieg. Der Dow Jones Industrial sank am Montag im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 49.287 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zeigte sich kaum verändert bei 7.229 Zählern. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,2 Prozent auf 27.758 Punkte nach oben.
Die USA dementierten, dass die iranischen Streitkräfte ein US-Kriegsschiff mit Raketen getroffen haben. Das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom teilte mit, entsprechende Berichte iranischer Medien seien falsch. Für etwas Hoffnung sorgte die Nachricht, dass zwei Handelsschiffe, die unter US-Flagge fahren, nach Angaben des US-Militärs die Straße von Hormus passiert hätten. Sie setzten ihre Reise nun sicher fort. Die neue Initiative zielt darauf ab, die für den weltweiten Ölhandel wichtige Meerenge für die Schifffahrt wieder freizumachen./edh/he
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Rückblick April
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Dividendenstatistik April 2026
Depotupdate 04/2026
|Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
|Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
|BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
|Capital Southwest Corp. Registered Shares DL 1
|Ceribell Inc. Registered Shares o.N.
|Colt CZ Group SE Names-Aktien KC -,10
|Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01
|Global X NASDAQ 100® Covered Call UCITS ETF - USD DIS
|Incyte Corp. Registered Shares DL -,001
|Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.
|Murapol S.A. Inhaber-Aktien ZY 40
|PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
|Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002
|The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001
|Victrex PLC Registered Shares LS -,01
|JAN
|292
|FEB
|457
|MRZ
|423
|APR
|864
|2.036,43 €
|01.04.2026
|Ausschüttung
|CAPITAL STHWEST CORP.DL 1
|25,88
|01.04.2026
|Ausschüttung
|ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD
|49,07
|01.04.2026
|Ausschüttung
|NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
|132,52
|01.04.2026
|Ausschüttung
|VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD
|26,77
|17.04.2026
|Ausschüttung
|RIO TINTO
|112,72
|20.04.2026
|Ausschüttung
|DBS GRP HLDGS SD 1
|7,91
|20.04.2026
|Ausschüttung
|DBS GRP HLDGS SD 1
|34,79
|21.04.2026
|Ausschüttung
|CONDUIT HOLDINGS LTD
|56,53
|21.04.2026
|Ausschüttung
|NESTLE NAM. SF-,10
|109,52
|21.04.2026
|Ausschüttung
|CISCO SYSTEMS DL-,001
|30,30
|24.04.2026
|Ausschüttung
|SALESFORCE INC. DL-,001
|8,38
|24.04.2026
|Ausschüttung
|SALESFORCE INC. DL-,002
|14,37
|24.04.2026
|Ausschüttung
|ING GROEP NV EO -,01
|125,12
|27.04.2026
|Ausschüttung
|BORREGAARD ASA
|130,59
Ob ich es nach Segovia (sehr schöne Gegend zum Wandern - hier spielte sich der Roman "wem die Stunde schlägt" ab) schaffe,