RBC stuft JPMorgan auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Aus dem vierteljährlichen Finanzbericht, den die US-Großbank bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht habe, seien keine Überraschungen zu entnehmen gewesen, schrieb Gerard Cassidy in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 08:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 08:01 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 264EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 16:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Gerard Cassidy

Analysiertes Unternehmen: JPMorgan

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 330

Kursziel alt: 330

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

