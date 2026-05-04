Elmos Semiconductor: Prognose für 2026 deutlich angehoben
Elmos startet 2026 mit Rückenwind: Starkes Q1, angehobene Prognosen und robuste Margen unterstreichen den Wachstumskurs trotz disziplinierter Investitionen.
Foto: Elmos Semiconductor SE
- Elmos hat die Prognose für 2026 wegen sehr guter Q1‑Entwicklung und anhaltend hoher Nachfrage angehoben.
- Erwartetes Umsatzwachstum nun 12 % ± 2 %-Punkte (vorher 11 % ± 3 %-Punkte).
- Erwartete operative EBIT‑Marge jetzt 23 % bis 26 % (vorher 24 % ± 2 %-Punkte).
- Investitionen (Sachanlagen + immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierter Entwicklungsleistungen) sollen trotz Wachstum bei rund 5 % des Umsatzes bleiben; Q1‑Investitionen waren nur 2,7 Mio. € (1,8 % des Umsatzes).
- Operativer bereinigter Free Cashflow wird auf 19 % ± 2 %-Punkte des Umsatzes erwartet (vorher: >17 %); im Q1 betrug er 40,7 Mio. € bzw. 26,7 % des Umsatzes.
- Q1 2026: Umsatz 152,5 Mio. € (+20,2 % ggü. Q1 2025), EBIT 36,2 Mio. €, EBIT‑Marge 23,8 %; Prognose basiert auf Wechselkurs 1,15 EUR/USD; Aktienzusagen werden vorübergehend bar ausgeglichen, bilanzielle Effekte nicht im operativen Ergebnis.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Elmos Semiconductor ist am 27.05.2026.
Der Kurs von Elmos Semiconductor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 187,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,57 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 188,00EUR das entspricht einem Plus von +0,05 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.142,67PKT (+1,47 %).
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