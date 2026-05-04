Tödlicher Unfall im Schacht Kloof 8

Johannesburg, 4. Mai 2026: Sibanye-Stillwater (https://www.commodity-tv. com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ) (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) bedauert zutiefst, den Tod von zwei Mitarbeitern bei einem tragischen Vorfall am Sonntag, dem 3. Mai 2026, im Schacht Kloof 8 (K8/Masimthembe) in der Nähe von Glenharvie, Südafrika, bekannt zu geben.

Der Vorfall ereignete sich während einer routinemäßigen, planmäßigen Schachtinspektion. Bei den Vorbereitungen für die Schachtinspektion löste sich eine Inspektionsplattform von der Hauptwinde. Dies führte dazu, dass die Inspektionsplattform unkontrolliert in den Schacht stürzte, was zum tödlichen Unfall zweier Mitarbeiter des Auftragnehmers führte.

Die Angehörigen und Kollegen der Verstorbenen werden psychologisch betreut, und den Familien wird in dieser schweren Zeit Unterstützung zuteil. Der Board of Directors und die Geschäftsführung von Sibanye-Stillwater sprechen den Familien, Freunden und Kollegen der Verstorbenen in dieser schweren Zeit ihr tief empfundenes Beileid aus.

Eine umfassende Untersuchung der Umstände des Vorfalls ist im Gange, und gemäß den behördlichen Anforderungen wurden alle relevanten Stakeholder, einschließlich der Gewerkschaften und des Ministeriums für Mineral- und Erdölressourcen, benachrichtigt. Dieser tragische Vorfall hat keine Schäden an der Schachtinfrastruktur verursacht, jedoch wurde der Schachtbetrieb während der laufenden Untersuchungen eingestellt.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein globaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem eines der weltweit führenden Recyclingunternehmen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Metallen der Platingruppe (PGM: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau ihrer Aktivitäten in den Bereichen Recycling und Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.