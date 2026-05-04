Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 04.05.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.05.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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DHL Group
Tagesperformance: -6,43 %
Tagesperformance: -6,43 %
Platz 1
Performance 1M: +9,22 %
Performance 1M: +9,22 %
Continental
Tagesperformance: -5,01 %
Tagesperformance: -5,01 %
Platz 2
Performance 1M: -4,50 %
Performance 1M: -4,50 %
RWE
Tagesperformance: -3,46 %
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 3
Performance 1M: +2,64 %
Performance 1M: +2,64 %
SAP
Tagesperformance: +2,88 %
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 4
Performance 1M: -1,89 %
Performance 1M: -1,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Forum: gemischte SAP‑Stimmung. Technisch: Abwärtstrend + Konsolidierung; möglicher Test der Ausbruchsstelle (ca. 130–142). Kurzfristig kein klares Kaufsignal. Fundamentale/Valuation: DZ Bank nennt fairen Wert um ca. 200€ in 2–5 Jahren. KI-/Open‑Platform-Erwartungen liefern Potenzial, aber Skepsis bleibt. 14‑Tage‑Kursentwicklung wird in den Posts nicht eindeutig beziffert.
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,76 %
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 5
Performance 1M: -12,71 %
Performance 1M: -12,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Rheinmetall. Technisch notiert die Aktie ca. 20% unter der 200-Tage-Linie; Analysten bleiben überwiegend optimistisch (April 2026: acht Käufe; Durchschnittziel ca. 2.144 Euro; Kurs ~1.356 Euro). Berichte über neue Aufträge (Rumänien SAFE) stützen Aufwärtspotenzial. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht explizit genannt; Geduld empfohlen.
BASF
Tagesperformance: -2,58 %
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 6
Performance 1M: +3,24 %
Performance 1M: +3,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment: BASF liefert gemischte Signale. Positive Impulse aus Q1-2026: EBITDA 2,356 M€, Nettogewinn 927 M€, EPS 1,06 €, FCF-Forecast 1,5–2,3 Mrd €. Zwei World-Scale-Anlagen gehen in Betrieb (Ludwigshafen, Zhanjiang). Risiken: Preis-/Nachfrageschwäche durch Oversupply, hohe Energiepreise/Inflation, Iran-Krieg. Anleger-Stimmung: ca. 67% bullish, 33% bearish. Die 14-Tage-Veränderung wird nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Allianz
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 7
Performance 1M: +6,05 %
Performance 1M: +6,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
wallstreetONLINE: Allianz-Sentiment gemischt und sachlich. 14-Tage-Kursrange um 380–390 €, Ex-Dividende ca. 390 €. 400 € Upside diskutiert; 350er-Targets unwahrscheinlich. Dividende: ca. 1/3 reinvest, 1/3 Cash. Technisch volatil; Futures-Impuls negativ; unter ca. 370 droht Abwärtsbewegung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,39 %
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 8
Performance 1M: -7,31 %
Performance 1M: -7,31 %
Commerzbank
Tagesperformance: -2,30 %
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 9
Performance 1M: +12,13 %
Performance 1M: +12,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Commerzbank: Diskussionen um UniCredit-Übernahme, Konsolidierungspflicht (IFRS 10 vs 50%+1) und CET1-Auswirkungen. Umtauschverhältnis (1:0,485) und HV-Ansetzung (20.5) werden thematisiert. Positive Impulse durch UniCredit-Zahlen/Angebot vermutet, andere erwarten eher Seitwärtsdruck. Futures-Reaktion und Short-Attacken werden erwähnt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben.
E.ON
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 10
Performance 1M: -4,20 %
Performance 1M: -4,20 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 11
Performance 1M: -7,93 %
Performance 1M: -7,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu MTU Aero Engines
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu MTU Aero Engines. Kurzfristig Druck durch Irankrieg und Airlines-Nachfrage; Leerverkäufer aktiv. Fundament: Zahlen mittelprächtig; operativer Gewinn/EBIT gestiegen, Nettogewinn sinkt; Guidance stabil. Kaufideen um 255–280 EUR, doch viele warten ab. 14-Tage-Kursentwicklung volatil, grob 250–290 EUR; Turnaround-Unsicherheit, Abhängigkeit von Konfliktauflösung.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 12
Performance 1M: -3,28 %
Performance 1M: -3,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
VW Vz Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Positiv durch BEV-Portfolio und Förderungen; neue Modelle könnten Zulassungen stärken; März 2026 zeigte BEV-Wachstum ca. 16%. Beitrag 2 nennt Ziel 150 €. Gegenwind: Unter 80 als Kauf riskant; nachhaltiger Abverkauf möglich (Beitrag 9). Kursentwicklung der letzten 14 Tage fehlt in den Beiträgen; bitte ergänzen.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 48,15%
|PUT: 51,85%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -3,70 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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