Aktien mit extremer Performance im DAX am 04.05.2026

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wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment: BASF liefert gemischte Signale. Positive Impulse aus Q1-2026: EBITDA 2,356 M€, Nettogewinn 927 M€, EPS 1,06 €, FCF-Forecast 1,5–2,3 Mrd €. Zwei World-Scale-Anlagen gehen in Betrieb (Ludwigshafen, Zhanjiang). Risiken: Preis-/Nachfrageschwäche durch Oversupply, hohe Energiepreise/Inflation, Iran-Krieg. Anleger-Stimmung: ca. 67% bullish, 33% bearish. Die 14-Tage-Veränderung wird nicht angegeben.