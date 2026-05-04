Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.05.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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TeamViewer
Tagesperformance: +6,50 %
Tagesperformance: +6,50 %
Platz 1
Performance 1M: +8,43 %
Performance 1M: +8,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
wallstreetONLINE-Forum: Die Anlegerstimmung zu TeamViewer ist gemischt. Befürworter sehen Potenzial durch die 1E‑Übernahme und KI‑Anbindung (KI 25.0, Short-Squeeze-Chancen); Skeptiker warnen vor der hohen Übernahmebewertung und unsicherem Nutzen. Fokus liegt auf Q1/HV-Impuls. Eine konkrete 14‑Tage‑Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht genannt.
Kontron
Tagesperformance: +6,13 %
Tagesperformance: +6,13 %
Platz 2
Performance 1M: +19,48 %
Performance 1M: +19,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Im wallstreetONLINE-Forum herrscht gemischtes, teils bullisches technisches Sentiment: Rücksetzer über die 20-Tage-Linie beendet, Fortsetzung Richtung 200-Tage-Linie möglich (Beitrag 2). Fundamentales Signal: Aktienrückkaufprogramm I 2026 (Beitrag 3) unterstützt die Bewertung. Beiträge 1,4,5 liefern keine relevanten kursbezogenen Daten. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben.
IONOS Group
Tagesperformance: +5,89 %
Tagesperformance: +5,89 %
Platz 3
Performance 1M: +3,15 %
Performance 1M: +3,15 %
Evotec
Tagesperformance: +5,06 %
Tagesperformance: +5,06 %
Platz 4
Performance 1M: +16,96 %
Performance 1M: +16,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum zu Evotec: Sentiment gemischt. Kurzfristig Kursdruck durch US-Markt (Beiträge 1/9), doch fundamentale Impulse bleiben: Kooperationen (u. a. mit Almirall) + KI-/F&E-Kompetenzen liefern potenzial für präklinische Kandidaten. Governance-Themen (CFO-Abgang, MAK-Stakes) erhöhen Risiken. Langfristig hängt Turnaround von neuen Abschlüssen ab. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Hinweis auf leichten Rückgang; konkrete Zahl fehlt.
CANCOM SE
Tagesperformance: +5,05 %
Tagesperformance: +5,05 %
Platz 5
Performance 1M: -1,39 %
Performance 1M: -1,39 %
Nemetschek
Tagesperformance: +3,57 %
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 6
Performance 1M: -4,71 %
Performance 1M: -4,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
wallstreetONLINE zeigt gemischtes Nemetschek-Sentiment. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ca. 55–61 €. Ein Abverkauf auf 55 € nach Zahlen wird diskutiert, andere sehen Einstieg um 60–61 €. Fundamentale Signale stimmen: Q1 2026 stark, Umsatz +17 %, EBITDA-Marge ca. 32 %, HCSS-Übernahme stärkt Marktführerschaft; Guidance vermutlich bestätigt. Bewertung unter dem Langzeitdurchschnitt; Trendwende erst über 70 € Schlusskurs.
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +3,39 %
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 7
Performance 1M: +6,87 %
Performance 1M: +6,87 %
SAP
Tagesperformance: +2,91 %
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 8
Performance 1M: -1,89 %
Performance 1M: -1,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Forum: gemischte SAP‑Stimmung. Technisch: Abwärtstrend + Konsolidierung; möglicher Test der Ausbruchsstelle (ca. 130–142). Kurzfristig kein klares Kaufsignal. Fundamentale/Valuation: DZ Bank nennt fairen Wert um ca. 200€ in 2–5 Jahren. KI-/Open‑Platform-Erwartungen liefern Potenzial, aber Skepsis bleibt. 14‑Tage‑Kursentwicklung wird in den Posts nicht eindeutig beziffert.
Nagarro
Tagesperformance: +2,78 %
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 9
Performance 1M: -6,04 %
Performance 1M: -6,04 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,77 %
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 10
Performance 1M: -6,16 %
Performance 1M: -6,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu HENSOLDT. Positive Impulse durch ein starkes Auftragsbuch (über 9 Mrd. EUR) und KI-gestützte Verteidigungslösungen; Kursziele um 85–90 EUR, Widerstand um 115 EUR. Langfristig Potential durch Defense-Portfolio, doch geopolitische Risiken bleiben relevant. 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht konkret angegeben.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 11
Performance 1M: +31,04 %
Performance 1M: +31,04 %
Jenoptik
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 12
Performance 1M: +13,88 %
Performance 1M: +13,88 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 13
Performance 1M: +58,89 %
Performance 1M: +58,89 %
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