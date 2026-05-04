Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 04.05.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.05.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
DHL Group
Tagesperformance: -6,40 %
Platz 1
Performance 1M: +9,22 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 2
Performance 1M: -8,26 %
BBVA
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 3
Performance 1M: -4,48 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 4
Performance 1M: +2,05 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 5
Performance 1M: -12,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Rheinmetall. Technisch notiert die Aktie ca. 20% unter der 200-Tage-Linie; Analysten bleiben überwiegend optimistisch (April 2026: acht Käufe; Durchschnittziel ca. 2.144 Euro; Kurs ~1.356 Euro). Berichte über neue Aufträge (Rumänien SAFE) stützen Aufwärtspotenzial. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht explizit genannt; Geduld empfohlen.
SAP
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 6
Performance 1M: -1,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Forum: gemischte SAP‑Stimmung. Technisch: Abwärtstrend + Konsolidierung; möglicher Test der Ausbruchsstelle (ca. 130–142). Kurzfristig kein klares Kaufsignal. Fundamentale/Valuation: DZ Bank nennt fairen Wert um ca. 200€ in 2–5 Jahren. KI-/Open‑Platform-Erwartungen liefern Potenzial, aber Skepsis bleibt. 14‑Tage‑Kursentwicklung wird in den Posts nicht eindeutig beziffert.
Air Liquide
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 7
Performance 1M: +4,16 %
DANONE
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 8
Performance 1M: -6,41 %
argenx
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 9
Performance 1M: +2,78 %
ING Group
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 10
Performance 1M: +7,61 %
BASF
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 11
Performance 1M: +3,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment: BASF liefert gemischte Signale. Positive Impulse aus Q1-2026: EBITDA 2,356 M€, Nettogewinn 927 M€, EPS 1,06 €, FCF-Forecast 1,5–2,3 Mrd €. Zwei World-Scale-Anlagen gehen in Betrieb (Ludwigshafen, Zhanjiang). Risiken: Preis-/Nachfrageschwäche durch Oversupply, hohe Energiepreise/Inflation, Iran-Krieg. Anleger-Stimmung: ca. 67% bullish, 33% bearish. Die 14-Tage-Veränderung wird nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 12
Performance 1M: -7,31 %
Allianz
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 13
Performance 1M: +6,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
wallstreetONLINE: Allianz-Sentiment gemischt und sachlich. 14-Tage-Kursrange um 380–390 €, Ex-Dividende ca. 390 €. 400 € Upside diskutiert; 350er-Targets unwahrscheinlich. Dividende: ca. 1/3 reinvest, 1/3 Cash. Technisch volatil; Futures-Impuls negativ; unter ca. 370 droht Abwärtsbewegung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 14
Performance 1M: +10,72 %
Sanofi
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 15
Performance 1M: -3,81 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 16
Performance 1M: -3,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
VW Vz Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Positiv durch BEV-Portfolio und Förderungen; neue Modelle könnten Zulassungen stärken; März 2026 zeigte BEV-Wachstum ca. 16%. Beitrag 2 nennt Ziel 150 €. Gegenwind: Unter 80 als Kauf riskant; nachhaltiger Abverkauf möglich (Beitrag 9). Kursentwicklung der letzten 14 Tage fehlt in den Beiträgen; bitte ergänzen.
AXA
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 17
Performance 1M: +2,78 %
ASML Holding
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 18
Performance 1M: +6,94 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 19
Performance 1M: +13,60 %
