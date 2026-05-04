Schwellenländer legen dreimal so stark zu wie Europa oder die USA

Mit einem Plus von 34 Prozent lieferten die EM 2025 ihre stärkste Outperformance gegenüber dem S&P 500 (+18 Prozent) seit 17 Jahren ab und in diesem Jahr hält der Trend trotz aller Verwerfungen und der Nahost-Krise ungebrochen an. Mit einem Plus von rund 14,6 Prozent (Net Total Return, NTR) seit Anfang Januar hat der MSCI Emerging Markets Index seine westlichen Pendants, den S&P 500 und den STOXX Europe 600 (beide pendeln um die 5-Prozent-Marke, gemessen am NTR), faktisch um den Faktor drei übertroffen. Über die 16 Monate seit Anfang 2025 kommt der MSCI EM auf ein Plus von 53,6 Prozent.

Die Börsenjahre 2025 und 2026 markieren eine Kehrtwende gegenüber dem langjährigen Trend, der vor allem US-Assets auf der Gewinnerseite sah. Seit dem Jahr 2017 hatte der "US-Exceptionalism" (angeführt von Apple , Amazon & Co.) dazu geführt, dass der S&P 500 für Wachstum stand, während die Emerging Markets (EM) nur "volatiles Beiwerk" im Portfolio darstellten. Doch seit dem vergangenen Jahr hat sich das geändert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der primäre Motor dieser Entwicklung ist die Basis der Künstlichen Intelligenz, die Chips. Während US-Giganten wie Alphabet oder Microsoft die Software-Infrastruktur kontrollieren, findet die physische Wertschöpfung in den EM statt. Mit Schwergewichten wie TSMC, Samsung und SK Hynix sitzen Taiwan und Südkorea am längsten Hebel der Halbleiterindustrie. Da die Nachfrage nach Rechenleistung 2026 alle Prognosen übersteigt, fließt das Kapital dorthin, wo die Chips produziert werden. Südkoreas Kospi verzeichnete Rekordstände, getrieben durch eine massive Revision der Gewinnerwartungen im Speicherchip-Sektor.

Geopolitische Resilienz und "Kriegsmüdigkeit"

Ein entscheidender Faktor ist die psychologische Anpassung der Märkte. Analysten beobachten, dass geopolitische Spannungen wie im Nahen Osten nur noch dann Kursverluste auslösen, wenn sie die Logistik unmittelbar unterbrechen. Das alltägliche Hin und Her, ob jetzt die Straße von Hormus geöffnet wird oder nicht und Verhandlungen erfolgreich sind oder nicht, wird mittlerweile meist ignoriert. Ein großer Teil der Risiken und Engpässe ist bereits eingepreist. Analysten haben gelernt, das "tägliche Rauschen" der Konflikte auszublenden und sich auf fundamentale Daten zu konzentrieren.

Europa und USA: Gefangen im Bewertungs-Check

Im direkten Vergleich leiden die entwickelten Märkte unter spezifischen Bremsklötzen: In Europa belastet die Drohung der USA, Zölle auf europäische Fahrzeuge massiv zu erhöhen, den STOXX Europe 600. Besonders die deutsche Automobilindustrie wirkt als Anker für den Gesamtindex. In den USA hingegen leidet der S&P 500 und der seinem großen Erfolg der Vergangenheit. Nach Jahren der Outperformance sind die Bewertungen so hoch, dass selbst exzellente Quartalszahlen kaum noch für Kurssprünge sorgen. Das Kapital sucht nun nach "Value" – und findet ihn in den seit 15 Jahren unterbewerteten Schwellenländern.

Wohin geht die Reise? Expertenstimmen

Die Tendenz für das restliche Jahr bleibt laut führenden Strategen positiv für die EM-Region. "Wir sehen eine massive Migration von Liquidität", erklärt John Woods von Lombard Odier gegenüber CNBC. Die Untergewichtung der Schwellenländer in globalen Portfolios sei so eklatant, dass allein die Normalisierung der Bestände die Kurse weiter treiben dürfte. Ähnlich äußert sich Guy Stear von Amundi.

Risiken bleiben jedoch bestehen. Kritiker warnen vor einer zu starken Abhängigkeit vom KI-Zyklus. Sollte die Nachfrage nach KI-Hardware abflachen, würde dies die EM-Indizes aufgrund ihrer hohen Tech-Konzentration härter treffen als die diversifizierteren US-Märkte. Zudem bleibt der US-Dollar das Zünglein an der Waage: Ein schwächerer Greenback würde die EM-Rallye weiter befeuern, während eine restriktive US-Notenbankpolitik den Trend jäh stoppen könnte.

2026 ist das Jahr, in dem Schwellenländer zeigen, dass sie mehr sind als nur Rohstofflieferanten. Sie sind das operative Rückgrat der modernen Technologie – und die Märkte honorieren das endlich.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion