Chipkonzern Elmos erhöht Prognose nach starkem Quartal
- Prognose 2026 erhöht nach starkem ersten Quartal
- Umsatz Q1 stieg um gut ein Fünftel auf 152,5 Mio
- Ebit stieg auf 36,2 Mio und Marge bei 23,8 Prozent
LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Elmos Semiconductor hat die Prognose für 2026 erhöht. Grund sei eine sehr gute Entwicklung in den ersten drei Monaten sowie eine weiterhin hohe Nachfrage, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag mit. So sollen die Erlöse 2026 nun um zwölf Prozent (plus/minus zwei Prozentpunkte) steigen. Bisher wurden elf Prozent (plus/minus drei Prozentpunkte) erwartet. Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll auf 23 bis 26 Prozent steigen. Bisher wurden 24 Prozent (plus/minus 2 Prozentpunkte) erwartet. Der Aktienkurs sprang an. Zuletzt lag das Plus noch bei 1,7 Prozent.
Im ersten Quartal legte der Umsatz um gut ein Fünftel auf 152,5 Millionen Euro zu. Das Ebit stieg von 25,6 auf 36,2 Millionen Euro. Die Ebit-Marge legte um 3,6 Prozentpunkte auf 23,8 Prozent zu. Aufgrund der niedrigen Investitionen und dem Abbau von Working Capital erreichte der bereinigte freie Mittelzufluss 40,7 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es nur 21,5 Millionen Euro gewesen.
Der vollständige Quartalsbericht soll an diesem Dienstag veröffentlicht werden./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 187,4 auf Tradegate (04. Mai 2026, 16:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +12,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 3,27 Mrd..
Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 164,25EUR. Von den letzten 4 Analysten der Elmos Semiconductor Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 135,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -26,39 %/-1,85 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Elmos Semiconductor - 567710 - DE0005677108
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Er ist jung und braucht das Geld.
Wenn der Vorstandsvorsitzende seit Anfang Juni Aktien im Werte von ca. 5 MEURO verkauft hat, ist dies nicht unbedingt ein gutes Omen.