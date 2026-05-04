🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor
    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chipkonzern Elmos erhöht Prognose nach starkem Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Prognose 2026 erhöht nach starkem ersten Quartal
    • Umsatz Q1 stieg um gut ein Fünftel auf 152,5 Mio
    • Ebit stieg auf 36,2 Mio und Marge bei 23,8 Prozent
    Chipkonzern Elmos erhöht Prognose nach starkem Quartal
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Elmos Semiconductor hat die Prognose für 2026 erhöht. Grund sei eine sehr gute Entwicklung in den ersten drei Monaten sowie eine weiterhin hohe Nachfrage, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag mit. So sollen die Erlöse 2026 nun um zwölf Prozent (plus/minus zwei Prozentpunkte) steigen. Bisher wurden elf Prozent (plus/minus drei Prozentpunkte) erwartet. Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll auf 23 bis 26 Prozent steigen. Bisher wurden 24 Prozent (plus/minus 2 Prozentpunkte) erwartet. Der Aktienkurs sprang an. Zuletzt lag das Plus noch bei 1,7 Prozent.

    Im ersten Quartal legte der Umsatz um gut ein Fünftel auf 152,5 Millionen Euro zu. Das Ebit stieg von 25,6 auf 36,2 Millionen Euro. Die Ebit-Marge legte um 3,6 Prozentpunkte auf 23,8 Prozent zu. Aufgrund der niedrigen Investitionen und dem Abbau von Working Capital erreichte der bereinigte freie Mittelzufluss 40,7 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es nur 21,5 Millionen Euro gewesen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ELMOS Semiconductor AG!
    Short
    183,11€
    Basispreis
    1,51
    Ask
    × 12,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    168,58€
    Basispreis
    1,95
    Ask
    × 9,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der vollständige Quartalsbericht soll an diesem Dienstag veröffentlicht werden./jha/he

    Elmos Semiconductor

    0,00 %
    +12,83 %
    +32,21 %
    +73,42 %
    +217,23 %
    +169,86 %
    +459,66 %
    +1.704,36 %
    +715,11 %
    ISIN:DE0005677108WKN:567710
    Elmos Semiconductor direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 187,4 auf Tradegate (04. Mai 2026, 16:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +12,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 3,27 Mrd..

    Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 164,25EUR. Von den letzten 4 Analysten der Elmos Semiconductor Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 135,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -26,39 %/-1,85 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Elmos Semiconductor - 567710 - DE0005677108

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Elmos Semiconductor. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chipkonzern Elmos erhöht Prognose nach starkem Quartal Der Chipkonzern Elmos Semiconductor hat die Prognose für 2026 erhöht. Grund sei eine sehr gute Entwicklung in den ersten drei Monaten sowie eine weiterhin hohe Nachfrage, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag mit. So sollen die Erlöse …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     