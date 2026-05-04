Chipkonzern Elmos erhöht Prognose nach starkem Quartal

Der vollständige Quartalsbericht soll an diesem Dienstag veröffentlicht werden./jha/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 187,4 auf Tradegate (04. Mai 2026, 16:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +12,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 3,27 Mrd..

Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 164,25EUR. Von den letzten 4 Analysten der Elmos Semiconductor Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 135,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -26,39 %/-1,85 % bedeutet.