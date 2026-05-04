Können Plattformanbieter wie Emyria die nächste Phase der psychedelischen Medizin gestalten?

Der entstehende Markt für psychedelisch unterstützte Therapien tritt in eine neue Phase ein. Während sich ein Großteil der Aufmerksamkeit im vergangenen Jahrzehnt auf die Wirkstoffentwicklung konzentrierte, wird eine parallele Herausforderung zunehmend sichtbar: wie diese Behandlungen – oft komplex, zeitintensiv und stark reguliert – in reale Gesundheitssysteme integriert werden können.

Börsennotierte Unternehmen wie Compass Pathways (WKN: A2QCDR | ISIN: US20451W1018) und AtaiBeckley (WKN: A3CSB3 | ISIN: US0463531089) treiben klinische Programme in späten Entwicklungsphasen voran, die auf Erkrankungen wie therapieresistente Depression und posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) abzielen. Doch selbst wenn diese Therapien eine regulatorische Zulassung erhalten, wird ihr kommerzieller Erfolg teilweise davon abhängen, ob Gesundheitsdienstleister sie effizient anbieten können – und ob Kostenträger bereit sind, sie zu erstatten.

Unterdessen positioniert sich Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) als Anbieter klinischer Infrastruktur- und Datendienstleistungen, die die Einführung solcher Therapien unterstützen sollen.

Emyria bietet ein schlüsselfertiges Modell für die relevanten Schritte:

- Erstattung: Als weltweit erster Anbieter sicherte sich Emyria die Kostenübernahme durch einen großen privaten Krankenversicherer (Medibank) sowie durch das staatliche Department of Veterans’ Affairs.

- Skalierbarkeit: Durch Partnerschaften mit Klinikbetreibern wie Avive Health expandiert Emyria bereits landesweit in Australien (WA, QLD, VIC).

- Real-World Evidence (RWE): Die in Australien erhobenen Daten sind für Regulierungsbehörden wie die FDA von unschätzbarem Wert, um die Wirksamkeit außerhalb kontrollierter klinischer Studien nachzuweisen.

Emyrias „Real-World“-Vorteil

Darüber hinaus profitiert Emyria von einem Standortvorteil: Im Juli 2023 wurde Australien das erste Land weltweit, das einen rechtlichen Rahmen für die Verschreibung von MDMA bei posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) und Psilocybin bei therapieresistenter Depression geschaffen hat. Emyria nutzte diesen Vorsprung und etablierte über seine Tochtergesellschaft Empax Centre ein Versorgungsmodell, das bereits heute Umsätze generiert – ein klarer Unterschied zu reinen Forschungs-Biotech-Unternehmen. Daten aus der 12-Monats-Auswertung (Februar 2025 – Januar 2026) bestätigen diesen Ansatz:

- Anhaltende Remissionsrate: 66 % (etwa zwei Drittel) der PTBS-Patienten bleiben auch 12 Monate nach der Behandlung in Remission.

- Lebensqualität: Die Werte verbesserten sich im Durchschnitt um 121 %.

- Patientensicherheit: Bei über 50 behandelten Patienten gab es keine Therapieabbrüche.

Das strategische Potenzial liegt in Emyrias Rolle als Plattformanbieter. Während Compass Pathways im Juni 2025 und März 2026 positive Ergebnisse für die Phase-3-Studie COMP005 zu COMP360 (Psilocybin) berichtete, steht das Unternehmen vor der Herausforderung, diese Therapien weltweit in bestehende Gesundheitssysteme zu integrieren. Gleiches gilt für AtaiBeckley – das intranasale Mebufotenin (BPL-003) steht kurz vor dem Start der Phase 3.

Im Gegensatz dazu schlägt Emyria mit dem jüngsten Start des Empax Global Partnership Program ein neues Kapitel in seiner Unternehmensgeschichte auf. Diese internationale Serviceplattform richtet sich gezielt an globale Wirkstoffentwickler und etabliert ein margenstarkes, durch Sponsoren finanziertes Servicemodell als zweite strategische Säule. Dass dieses Konzept bereits in der Praxis funktioniert, zeigt die aktuelle Zusammenarbeit mit der nordamerikanischen Psyence Group. Dieser Expansionskurs wird durch ein dynamisches regulatorisches Umfeld unterstützt: Eine neue Executive Order in den USA beschleunigt derzeit die Forschung zu psychedelischen Therapien und verleiht Emyria zusätzlichen Rückenwind für seine globale Positionierung.

Kommerziell gut aufgestellt

Finanziell steht Emyria auf solidem Fundament. Im November 2025 sicherte sich das Unternehmen eine Kapitalerhöhung über 8 Millionen AUD (insgesamt über 10 Millionen AUD im Berichtszeitraum), um den nationalen Ausbau zu beschleunigen. Zudem stieg der Umsatz im Halbjahr bis Dezember 2025 im Jahresvergleich um 136 % auf rund 1,55 Millionen AUD. Mit der Börsennotierung in Frankfurt öffnet sich das Unternehmen zudem gezielt einer breiten Basis europäischer Investoren.

Emyria Limited ist damit mehr als nur ein Forschungsunternehmen und Klinikbetreiber; es ist ein technologisch und regulatorisch validiertes Betriebssystem für die psychedelische Medizin der Zukunft. In einem Sektor, der sich von der Forschung zur kommerziellen Anwendung entwickelt, könnte genau diese operative Expertise zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal werden.

Quellen:

https://www.precedenceresearch.com/psychedelic-therapeutics-market#:~: ...

https://emyria.com/activity-updates/rAbQ1P-emyrias-ptsd-program-delive ...

https://www.boerse-express.com/news/articles/compass-pathways-aktie-fo ...

ASX:EMD - Emyria Launches Global Partnership Program

-------------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Emyria Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: „Verteiler Emyria oder “Nebenwerte”.

Emyria Ltd

Land: Australien

ISIN: AU0000073645

https://emyria.com/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Emyria existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Emyria. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Emyria können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Emyria einsehen: Emyria Limited

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Emyria vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.