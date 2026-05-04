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    Besonders beachtet!

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    C.H.Robinson Worldwide Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 04.05.2026

    Am 04.05.2026 ist die C.H.Robinson Worldwide Aktie, bisher, um -8,61 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der C.H.Robinson Worldwide Aktie.

    Besonders beachtet! - C.H.Robinson Worldwide Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 04.05.2026
    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency

    C.H. Robinson Worldwide ist ein globaler Logistikdienstleister mit Fokus auf Speditions- und 3PL‑Services, v.a. Straßengüterverkehr, See- und Luftfracht sowie Supply-Chain-Lösungen. Starke Marktstellung in Nordamerika, bedeutender globaler Player. Wichtige Konkurrenten: XPO, Kuehne+Nagel, DHL, DB Schenker. USP: dichtes Spediteursnetzwerk, Technologieplattform Navisphere, hohe Skaleneffekte.

    C.H.Robinson Worldwide aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.05.2026

    Die C.H.Robinson Worldwide Aktie notiert aktuell bei 138,23 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,61 % nachgegeben, was einem Verlust von -13,03  entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die C.H.Robinson Worldwide Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -10,60 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,18 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von C.H.Robinson Worldwide +9,01 % gewonnen.

    Während C.H.Robinson Worldwide deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,27 %. Damit gehört C.H.Robinson Worldwide heute zu den auffälligeren Werten.

    C.H.Robinson Worldwide Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,88 %
    1 Monat +4,18 %
    3 Monate -10,60 %
    1 Jahr +88,82 %
    Stand: 04.05.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur C.H.Robinson Worldwide Aktie

    Es gibt 118 Mio. C.H.Robinson Worldwide Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,09 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 04.05. - US Tech 100 stark +1,08 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von JPMorgan Chase, DHL Group und Co.

    JPMorgan Chase, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,27 %. DHL Group notiert im Minus, mit -6,90 %. Expeditors International of Washington notiert im Minus, mit -5,08 %. Kuehne + Nagel International verliert -6,08 % Coloplast (B) notiert im Plus, mit +2,94 %.

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    Ob die C.H.Robinson Worldwide Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur C.H.Robinson Worldwide Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    C.H.Robinson Worldwide

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    +62,78 %
    +83,37 %
    +143,77 %
    +742,78 %
    ISIN:US12541W2098WKN:A0HGF5
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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