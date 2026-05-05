McDonald’s unter Druck – und genau das könnte die Chance sein

Die UBS bestätigt ihre Kaufempfehlung und setzt das Kursziel auf 365 US-Dollar fest, was über dem durchschnittlichen Kursziel von 344,55 US-Dollar der Wall Street Analysten liegt, wie Daten von SeekingAlpha zeigen.

Die Aktie von McDonald's könnte nach Einschätzung der Schweizer Bank UBS bald wieder anziehen. Analysten sehen Chancen auf steigende Umsätze in den USA und international, obwohl das wirtschaftliche Umfeld angespannt bleibt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Analyst sieht attraktive Chancen

Der UBS-Analyst Dennis Geiger betont die Chancen-Risiko-Struktur der Aktie. Er sagt: "Das Risiko-Ertrags-Verhältnis der MCD-Aktien ist trotz kurzfristiger Belastungen attraktiv." Er verweist auf mögliche Marktanteilsgewinne und stabile Gewinne in einem volatilen Umfeld. Laut TipRanks liegt Dennis Geiger auf Rang 5.337 von 12.225 Wall-Street-Analysten und kommt auf eine Trefferquote von 50 Prozent – seine Prognosen gelten damit als solide, aber nicht überdurchschnittlich treffsicher.

In den vergangenen 3 Monaten verlor die McDonald's-Aktie jedoch 11 Prozent und blieb damit hinter dem Gesamtmarkt zurück. Investoren sorgen sich vor allem über die Auswirkungen geopolitischer Konflikte, insbesondere im Nahen Osten.

Gedämpfte Erwartungen vor Quartalszahlen

Marktteilnehmer erwarten für das erste Quartal ein Wachstum der vergleichbaren Umsätze von etwa 3 bis 3,5 Prozent. Analysten hatten zuvor mit 4 Prozent in den USA und 3,8 Prozent international gerechnet, wie Daten von FactSet zeigen.

Die Quartalszahlen will McDonald’s am 7. Mai vorlegen.

Geiger berichtet von vorsichtiger Stimmung unter Investoren. Er erklärt: "Unsere Gespräche deuten auf eine negative Anlegerstimmung hin." Gründe seien schwächere Trends in den USA und schwierige Vergleichswerte im weiteren Jahresverlauf.

Neue Strategie soll Wachstum bringen

McDonald's setzt auf eine Kombination aus neuen Produkten und Marketinginitiativen. Dazu gehört das im April eingeführte günstige Menü "McValue 2.0", das besonders preisbewusste Kunden ansprechen soll.

Zusätzlich investiert das Unternehmen in neue Getränkekonzepte und Kooperationen, etwa mit der Netflix-Serie KPop Demon Hunters.

Geiger zeigt sich optimistisch. Er sagt: "Die konsequente Umsetzung der wichtigsten Vertriebspläne wird fortgesetzt." Vor allem Innovationen bei Preisen, Marketing und Produkten dürften Kunden weltweit überzeugen.

Mehrheit der Analysten positiv gestimmt

Die Einschätzung der UBS entspricht dem breiten Marktkonsens. Von 38 Analysten empfehlen 21 die Aktie zum Kauf oder stufen sie als starken Kauf ein, wie Daten von LSEG zeigen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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