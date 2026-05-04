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    AKTIEN IM FOKUS

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    Logistiker schwach - Amazon öffnet Netzwerk für andere Firmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Amazon öffnet Logistiknetzwerk für Drittanbieter
    • UPS und FedEx stürzen ab, DHL gibt deutlich nach
    • Analysten nennen ASCS einen Wendepunkt wie AWS
    AKTIEN IM FOKUS - Logistiker schwach - Amazon öffnet Netzwerk für andere Firmen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Logistikunternehmen sind am Montag deutlich unter Druck geraten. Die Ankündigung des US-Onlinehandels- und Technologieriesen Amazon , sein Logistiknetzwerk für alle Unternehmen zu öffnen, drückte UPS und Fedex in New York zuletzt mit 8,8 beziehungsweise 7 Prozent ins Minus. DHL büßten am Dax -Ende gut 7 Prozent ein. Derweil ging es für Amazon-Titel um 2,6 Prozent hoch.

    Der Konsumgüterriese Procter & Gamble , der Mischkonzern 3M und das Modeunternehmen American Eagle Outfitters gehören laut Amazon zu den ersten Unternehmen, die sich für die neue Dienstleistung "Amazon Supply Chain Services" (ASCS) angemeldet haben.

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    Die US-Bank Morgan Stanley bezeichnete die Nachricht als "Wendepunkt" für den nordamerikanischen Güterverkehr, der Paket- und Luftfrachtunternehmen voraussichtlich am stärksten treffen werde. ASCS sei zwar nicht neu, doch dessen Wachstum sei bisher eher verhalten verlaufen, schrieb Analyst Ravi Shanker. Er verglich den Schritt mit der Einführung des Cloud-Angebots Amazon Web Services (AWS), bei der Amazon zunächst ein Angebot zur Verbesserung des eigenen Geschäfts entwickelte, dieses dann verkaufte und schließlich zu einem führenden Anbieter geworden sei./gl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 234,3 auf Tradegate (04. Mai 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +4,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,49 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 317,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +29,51 %/+43,75 % bedeutet.




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