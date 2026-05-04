Oregen Energy holt Top-Manager für Orange-Basin-Strategie an Bord

Oregen Energy (CSE: ORNG, OTCQB: ORGEF, WKN: A41D1A) stellt die personellen Weichen für die nächste Entwicklungsphase seiner auf afrikanische Öl- und Gasprojekte ausgerichteten Unternehmensstrategie. Mit der Berufung von David French in das Board of Directors gewinnt das Unternehmen einen Branchenexperten mit über 30 Jahren Erfahrung. Dieser renommierte Neuzugang unterstreicht das Ziel von Oregen Energy, die eigene Position im namibischen Orange Basin auszubauen und die bestehenden Interessen durch eine gezielte Farm-out-Strategie in konkrete Transaktionen zu überführen. CEO und Director Mason Granger, der French bereits seit über 15 Jahren kennt, wertet diesen strategischen Neuzugang als entscheidende Verstärkung zum exakt richtigen Zeitpunkt.

Und tatsächlich bringt David French ein geradezu für Oregen maßgeschneidertes Profil aus operativer Führung, strategischer Beratung und tiefgehender Transaktionserfahrung in das Kontroll- und Leitungsgremium ein. Zuletzt verantwortete er als Partner bei McKinsey & Company die Position des globalen Co-Leiters für Joint Ventures und Allianzen und fungierte als technischer Berater im Öl- und Gassektor. Zuvor war French bereits als Präsident, CEO und Director bei Rosehill Resources, Obsidian Energy sowie Bankers Petroleum tätig.

Sein Werdegang, der auf leitenden Funktionen bei der Apache Corporation und Amoco Production Company (heute BP) aufbaut, umfasst operative und ingenieurtechnische Führungsrollen in Regionen wie dem Permian Basin, Westkanada und Südosteuropa. Akademisch untermauert wird diese Expertise durch einen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau der Rice University und einen MBA der Harvard Business School. Besonders wertvoll für Oregen Energy ist jedoch Frenchs ausgewiesene M&A-Expertise: Er hat im Laufe seiner Karriere mehr als 50 M&A-Transaktionen persönlich geführt oder an deren Integration mitgewirkt.

Dieses umfassende Know-how im Bereich von Allianzen und Übernahmen ist von zentraler Bedeutung für Oregen Energys aktuelle Strategie ausgehend vom derzeitigen Flaggschiffinvestment: einer Nettobeteiligung von 33,95 Prozent an Block 2712A im Orange Basin vor der Küste Namibias. Das Unternehmen beschreibt diese Region als aufstrebende Erdölprovinz von Weltklasse, in der große Betreiber zuletzt mehrere bedeutende Entdeckungen verzeichnen konnten.

David French selbst sieht Oregen Energy aufgrund erstklassiger Flächen in einem hochbeachteten Frontier-Becken, attraktiver Nachbarn und dem wachsenden Interesse großer Betreiber als exzellent positioniert. Neben Block 2712A prüft das Unternehmen fortlaufend weitere Investitionsmöglichkeiten im Orange Basin und angrenzenden Gebieten. Mit der gezielten Verstärkung des Boards signalisiert Oregen Energy klar, dass der Fokus nun darauf liegt, das enorme Potenzial dieses Offshore-Vermögenswerts durch strategische Partnerschaften mit größeren Marktteilnehmern in operativen Fortschritt und Mehrwert für die Aktionäre umzusetzen.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Oregen Energy halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Oregen Energy zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Oregen Energy und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Oregen Energy die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.