Sterling Metals stellt Unternehmensupdate bereit

4. Mai 2026 – Toronto, Ontario / IRW-Press / Sterling Metals Corp. (TSXV: SAG, OTCQB: SAGGF) („Sterling“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Unternehmensupdate zu den Aktivitäten auf seinem Kupferprojekt Soo („Soo Copper“ oder das „Projekt“) bereitzustellen, das sich am Trans Canada Highway, eine Stunde nördlich von Sault Ste. Marie, in der Nähe von Batchewana Bay, Ontario, befindet. Das Unternehmen treibt derzeit ein mindestens 20.000 Meter umfassendes Bohrprogramm aktiv voran, begleitet von erweiterten Zielerstellungsinitiativen und betrieblichen Verbesserungen, wobei die ersten Analyseergebnisse für Mai 2026 erwartet werden.

Highlights:

- Ganzjährige Bohrungen sorgen für raschen Fortschritt

o Das Bohrprogramm 2026 schreitet gut voran, wobei bereits 9 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 6.200 Metern niedergebracht wurden.

o Der Schwerpunkt der ersten Hälfte dieses Bohrprogramms lag auf der Erweiterung der Grenzen und der genaueren Abgrenzung der 500 m x 400 m x 300 m großen Entdeckungszone MEPS sowohl lateral als auch in der Tiefe.

o Die bisherigen Bohrungen in diesem Winter haben das Ausmaß der Lagerstätte MEPS vergrößert und ihre Form besser definiert, wobei weitere laufende Bohrungen die Größe und Kontinuität dieses mineralisierten Körpers voraussichtlich noch weiter erhöhen werden.

o Wichtige vorläufige Ergebnisse des bisherigen Winterprogramms sind die Bestätigung, dass die Entdeckungszone MEPS durch eine Kombination aus einem felsischen Intrusionsgang-Lagergang-Komplex und kreuzenden wichtigen „Feeder“-Strukturen kontrolliert wird, und das Entdeckungsgebiet MEPS von einem mit Cu-Mo mineralisierten mehrphasigen Porphyrstock unterlagert wird.

- Erweitertes Feldprogramm

o Derzeit laufen die Vorbereitungen für erweiterte Feldarbeiten, einschließlich Kartierungen und Prospektionsarbeiten im 6 km2 großen Zielgebiet Gimlet, das sich über 2 km südwestlich der Entdeckung MEPS befindet. Das Gebiet beherbergt eine ausgeprägte Kupfergeochemie an der Oberfläche, einschließlich weit verbreiteter Bornitvorkommen, unterlagert von einer ausgedehnten Zone mit sehr niedrigen Widerstandswerten.

o Die anstehenden Arbeiten werden die Bohrzielerstellung für das Sommerprogramm unterstützen, zusammen mit zusätzlichen geochemischen Probenahmen entlang des breiteren 8 km langen Kupferkorridors, einschließlich Ausläufern in Richtung der ehemals produzierenden Mine Tribag, die sich 10 km nordöstlich der Entdeckung MEPS befindet.

o Das Unternehmen plant zudem ein geophysikalisches Programm für das gesamte Konzessionsgebiet, bei dem Widerstandsmessungen und Gravitationsmessungen mit bestehenden Datensätzen kombiniert werden, um aussichtsreiche Porphyrzentren besser zu identifizieren und zukünftige Bohrziele zu priorisieren.

- Beschleunigung der Entdeckung durch wichtige Infrastruktur und Technologieintegration

o Sterling ist nun in eine 6,5 Acres große Feldzentrale umgezogen, die sich 15 Minuten nördlich von Sault Ste. Marie und 30 Minuten südlich der Projektgrenze befindet, wobei beide Standorte am Trans Canada Highway liegen. Dieses neue Betriebszentrum vereint Einrichtungen zur Bohrkernaufbereitung (Kernprotokollierung, Analyse, Sägen, Probenahme, Versand und Lagerung) mit Personalunterkünften, Kommunikationseinrichtungen, Fahrzeuggaragen und Lagereinrichtungen für Versorgungsmaterialien, was alle künftigen Feldarbeiten und Bohrprogramme erleichtern und beschleunigen wird.

o Sterling hat GeologicAI (Home – GeologicAI) beauftragt, automatisierte Kernscans in seinen geologischen Protokollierungs-Workflow zu integrieren. Dies ermöglicht eine Bearbeitungszeit von bis zu 72 Stunden für XRF-, Hyperspektral- und andere Bohrkerndaten, wodurch während der Bohrprogramme vor Ort zeitnahe und fundiertere Entscheidungen getroffen werden können. Die anschließenden Analysen durch akkreditierte Labore werden fortgesetzt.

o Das Unternehmen ist zudem eine Partnerschaft mit VRIFY Technology eingegangen, um KI-gestützte Zielerstellungsmethoden zur Verbesserung der regionalen Zielentwicklung entlang des gesamten 30 km langen Kupfergürtels Batchewana einzusetzen.

Mat Wilson, CEO und Direktor, kommentierte: „Wir nutzen die günstigen, ganzjährig herrschenden Bohrbedingungen voll aus, um die Exploration auf Soo Copper rasch voranzutreiben – sowohl zur Definition und Erweiterung der Entdeckung MEPS als auch zur Erkundung weiterer neuer Entdeckungsgebiete. Die Bohrungen in einen mehrphasigen Porphyrkörper unterhalb der offenen Entdeckung MEPS bestätigen unser geologisches Modell und unseren Explorationsansatz und stehen im Einklang mit Kupfermineralisierungen in Zusammenhang mit Porphyren, die an anderen Stellen im Konzessionsgebiet identifiziert wurden, darunter im kilometerlangen Kupferbrekzienschlotkomplex der Mine Tribag nordöstlich der Entdeckung MEPS. Es gibt noch viel mehr Potenzial, das in diesem 30 km langen Kupfergürtel untersucht werden kann.

Darüber hinaus sind wir mit unserer neuen Betriebsbasis gut aufgestellt, um die Explorationsaktivitäten auszuweiten, einschließlich der möglichen Anschaffung weiterer Bohrgeräte, während wir das Programm ausbauen, um schnellere Ergebnisse und Entdeckungen zu erzielen. Der Einsatz von Kernscantechnologie zur Unterstützung der Entscheidungsfindung in Echtzeit vor Ort sowie die Nutzung von KI zur Auswertung dieser Informationen stellen ein hervorragendes Werkzeug für unser Explorationsteam dar, während wir unseren integrativen Ansatz zur Erkundung dieses wachsenden Kupfersystems weiter verbessern wollen. Gestützt auf eine Liquidität von rund 10,5 Millionen $ befindet sich Sterling in einer starken Position, um Soo Copper zügig voranzutreiben und die Bedeutung zu demonstrieren, die dieses Projekt für die Gemeinde Batchewana Bay, die Stadt Sault Ste. Marie und die Provinz Ontario haben könnte.“

Explorationsupdate

Die Bohrarbeiten schreiten im Rahmen eines ganzjährigen Programms weiterhin zügig voran; bislang wurden rund 6.200 Meter gebohrt. Der aktuelle Bohrfokus liegt auf der Erweiterung des Mineralisierungsgebiets der Entdeckungszone MEPS, wobei gleichzeitig strukturelle Verbindungswege untersucht werden, die diese oberflächennahe Kupfermineralisierungszone möglicherweise mit einer größeren, in einem Porphyr beherbergten Kupferlagerstätte in der Tiefe verbinden. Wichtige erste Ergebnisse dieses Winterprogramms waren bislang die Bestätigung, dass die Entdeckungszone MEPS durch eine Kombination aus einem felsischen Intrusionsgang-Lagergang-Komplex und kreuzenden wichtigen „Feeder“-Strukturen kontrolliert wird und dass ein mit Cu-Mo mineralisierter mehrphasiger Porphyrstock das Entdeckungsgebiet MEPS unterlagert.

Jüngste Bohrungen durchteuften einen mehrphasigen Porphyrstock unterhalb des westlichsten Teils des Zielgebiets MEPS, der überwiegend aus einem Granitporphyr besteht, der eine breit disseminierte und lokal geäderte Kupfermineralisierung beherbergt, einschließlich Chalkopyrit und lokal Bornit, wobei die geologischen Merkmale mit dem etwa 1,5 km östlich durchteuften Granit-Porphyrstock übereinstimmen (siehe Pressemitteilung vom 1. März 2026). Wichtig ist jedoch, dass eine zusätzliche Porphyrphase vorhanden ist, die offenbar mehr Sulfide in Form von sehr fein disseminiertem Chalkopyrit-Molybdänit-Pyrit neben Quarz-Pyrit-Chalkopyrit-Molybdänit-Gängen in Zusammenhang mit lokalen Zonen mit einer Kalialteration beherbergt und möglicherweise eine frühere, besser mineralisierte Intrusionsphase des Stocks darstellt. Weitere intrusive Phasen, darunter felsische Intrusionsgänge, die darüber in der Entdeckungszone MEPS zu sehen sind, wurden ebenfalls durchteuft; alle beherbergen unterschiedliche Mengen an disseminierten und in Gangbildung vorkommenden Sulfide. Diese ersten Bohrergebnisse bestätigen das Vorhandensein eines großen mineralisierten mehrphasigen Porphyrstocks, der weitere Bohrungen erfordert, um eine Zone mit einer stärker angereicherten Kupfermineralisierung anzusteuern, die möglicherweise auch eine Verbindung zu der oberflächennahen hochgradigen Kupfermineralisierung oberhalb der Entdeckung MEPS darstellt.

Angesichts der saisonal schlechten Bodenverhältnisse werden die Bohrungen derzeit von bereits eingerichteten Bohrplattformen innerhalb der Grenzen der Entdeckung MEPS aus niedergebracht, wobei von jeder dieser Plattformen aus Bohrungen in verschiedenen Richtungen erfolgen. Dieser Ansatz gewährleistet weiterhin eine effektive Abdeckung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz. Nach Ende der Schneeschmelze wird das Unternehmen die Bohranlage dann zu neuen Plattformen im Streichen von MEPS verlegen, um die Ausdehnung der Mineralisierung weiter zu bestimmen und die stärker mineralisierten Teile des Systems zu lokalisieren und zu verfolgen.

Zielgebiet Gimlet und Erweiterung der Arbeiten an der Oberfläche

Da sich die Bodenverhältnisse allmählich verbessern, bereitet sich Sterling auf ein erweitertes Kartierungs- und Prospektionsprogramm im Zielgebiet Gimlet vor, einem der aussichtsreichsten Gebiete, die bisher identifiziert wurden.

Im Rahmen früherer und aktueller Arbeiten wurden 93 Kupferausbisse, darunter 38 Bornitvorkommen, entlang eines mineralisierten Trends identifiziert, der sich nun über etwa 8 km erstreckt (siehe Abbildung 1; der „Kupferkorridor“). Das System ist nach Südwesten hin offen, wo im Vorfeld des Sommerbohrprogramms weitere Explorationsarbeiten geplant sind.

Abbildung 1. Kupferprojekt Soo mit einem 8 km langen Kupferkorridor mit den Standorten der Oberflächenproben auf einer Karte der Kupfergehalte im Boden, unterlagert von regionalen ZTEM-Messungen (Widerstandsmessung) und Lidar-Daten.

Technologieintegration und datengestützte Exploration

Sterling hat VRIFY beauftragt, die KI-gestützte Zielerstellung zu unterstützen und die Visualisierung von Explorationsdaten zu verbessern, sodass Stakeholder in einer vollständig integrierten 3D-Umgebung mit dem Projekt interagieren können.

Darüber hinaus hat das Unternehmen einen Vertrag mit GeologicAI abgeschlossen, um automatisiertes Kernscannen in seinen geologischen Protokollierungs-Workflow zu integrieren. Dieses System soll eine Bearbeitungszeit von 24 bis 72 Stunden für XRF-, Hyperspektral- und andere Datensätze über den gesamten Bohrkern hinweg ermöglichen, wodurch die Abhängigkeit von externen Labors erheblich verringert und eine schnellere, datengestützte Entscheidungsfindung vor Ort ermöglicht wird. Um mehr über die Kernscanning- und Protokollierungs-Technologie von GeologicAI zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.geologicai.com/.

Betriebe und Infrastruktur

Das Unternehmen hat den vollständigen Umzug in eine neue, 6,5 Acres große Betriebsbasis etwa 15 Minuten nördlich von Sault Ste. Marie mit direktem Zugang vom Trans Canada Highway abgeschlossen. Der Standort umfasst eine neu errichtete Anlage zur Bohrkernaufbereitung und wird derzeit weiter ausgebaut, um die langfristige Exploration zu unterstützen, einschließlich einer geplanten Lagerkapazität für bis zu 300 Kilometer an Bohrkernen. Diese erweiterte Infrastruktur versetzt Sterling in die Lage, den Betrieb effizient zu skalieren, einschließlich des Einsatzes mehrerer Bohrgeräte.

Abbildung 2: Die neu gebaute Einrichtung zur Bohrkernaufbereitung von Sterling Metals in Batchewana Bay

Sterling möchte zudem der Regierung von Ontario für ihre anhaltende Unterstützung im Rahmen des Ontario Junior Exploration Program („OJEP“) danken, das zur Förderung der Explorationsaktivitäten auf Soo Copper beiträgt.

Sterling gibt zudem den Abschluss des zuvor angekündigten Verkaufs seines Projekts Sail Pond bekannt, wodurch sich das Unternehmen verstärkt auf sein Vorzeige-Kupferprojekt Soo konzentrieren kann.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Niemi, P.Geo., Senior Vice President, Exploration and Evaluation bei Sterling Metals, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über das Kupferprojekt Soo

Das Kupferprojekt Soo ist nur 20 Minuten vom Trans-Canada Highway, eine Stunde nördlich von Sault Ste. Marie und 20 km von der Eisenbahn und einem Tiefwasserzugang entfernt. Mit oberflächennahem Kupfer – einem der bedeutsamsten aller kritischen Metalle – neben Gold und angesichts der Tatsache, dass das Projekt nun sowohl Größe als auch Gehalt aufweist, erkennt Sterling das Potenzial des Kupferprojekts Soo, ein Asset von nationaler Bedeutung zu werden, zumal Kanada seine Bestrebungen hinsichtlich der Sicherung strategischer Kupferressourcen beschleunigt. Die jüngste Einstufung von Kupfer als eines der fünf wichtigsten strategischen Assets Kanadas durch Premierminister Carney unterstreicht die Bedeutung dieser Entdeckung und deren Potenzial, sich zu einem Schlüsselprojekt von nationalem Interesse zu entwickeln.

Über Sterling Metals

Sterling Metals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf großflächige und hochgradige Explorationsmöglichkeiten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen treibt das 25.000 Hektar große Kupferprojekt Soo in Ontario voran, das über ehemalige Produktionsbetriebe und mehrere Brekzien- und Porphyrziele verfügt, die strategisch in der Nähe einer robusten Infrastruktur liegen, sowie das 29.000 Hektar große Projekt Adeline in Labrador, das einen gesamten in Sedimenten beherbergten Kupfergürtel mit signifikanten Silbergehalten umfasst. Beide Projekte weisen das Potenzial für bedeutende neue Kupferentdeckungen auf und unterstreichen das Engagement von Sterling für bahnbrechende Explorationsaktivitäten im mineralienreichen Kanada.

Sterling Metals ist sich bewusst, dass seine Explorationsaktivitäten im Rahmen des Kupferprojekts Soo auf dem traditionellen Land der First Nations und am Nordufer des Lake Superior durchgeführt werden. Wir erkennen und respektieren die langjährigen und vielfältigen Beziehungen der indigenen Völker zu diesem Land und verpflichten uns zu einem respektvollen, transparenten und integrativen Umgang.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sterling Metals Corp.

Mathew Wilson, CEO und Direktor

Tel: (416) 643-3887

E-Mail: info@sterlingmetals.ca

Website: www.sterlingmetals.ca

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Die Sterling Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,76 % und einem Kurs von 0,790EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.