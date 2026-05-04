Seoul prüft möglichen Angriff in Straße von Hormus

SEOUL (dpa-AFX) - Südkorea prüft nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap Informationen, wonach ein Schiff einer südkoreanischen Reederei in der Straße von Hormus angegriffen wurde. Auf dem von HMM Co. betriebenen und unter panamaischer Flagge fahrenden Schiff sei nach einer Explosion ein Brand ausgebrochen, meldet Yonhap unter Berufung auf das Außenministerium.

Das Schiff habe in Gewässern nahe den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Meerenge vor Anker gelegen, hieß es. Die Ursache der Explosion und des Brandes sowie das Ausmaß des Schadens würden derzeit untersucht.

Zuvor habe das Ministerium erklärt, es prüfe Informationen, wonach ein in der Wasserstraße gestrandetes südkoreanisches Schiff möglicherweise angegriffen worden sei. Die Reederei teilte laut Yonhap mit, dass nach einer Explosion auf dem Massengutfrachter ein Feuer im Maschinenraum ausgebrochen sei./sl/DP/jha



