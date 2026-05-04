Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.05.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.536,65USD pro Feinunze und notiert damit -2,00 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 73,27USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,01 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 113,85USD und verzeichnet ein Plus von +4,62 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 105,19USD und verzeichnet ein Plus von +2,72 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.469,00 USD -4,17 % Platin 1.958,00 USD -1,88 % Aluminium 3.537,96 PKT +0,76 % Erdgas 2,868 USD +3,71 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Plus von +4,62 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.05.26, 17:29 Uhr.