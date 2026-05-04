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    RCM Beteiligungs veröffentlicht starke Q1-Zahlen 2026 (HGB, untestiert)

    Trotz leicht rückläufiger Ergebnisse bleibt die RCM-Gruppe finanziell robust und flexibel – mit stabiler Bilanz, hoher Vermietungsquote und klar ausgerichteter Wachstumsstrategie.

    RCM Beteiligungs veröffentlicht starke Q1-Zahlen 2026 (HGB, untestiert)
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Konzernergebnis nach Steuern Q1 2026: +0,12 Mio. € (Vorjahr Q1 2025: +0,20 Mio. €); Ergebnis der Einzelgesellschaft RCM: +0,15 Mio. € (Vorjahr: +0,19 Mio. €)
    • Konzern-Bilanzsumme blieb konstant bei 38 Mio. €
    • Solide Eigenkapitalquoten: Konzern rund 49,0 %, Einzelgesellschaft rund 68,4 %, bieten der Gesellschaft hohe unternehmerische Flexibilität
    • Operative Kennzahlen: annualisierte Kaltmieten ca. 1,5 Mio. €, konzernweite Vermietungsquote etwa 95 %; im Q1 2026 keine wesentlichen Mietausfälle
    • Marktrisiken: Seit Ende Februar 2026 spürbare Eintrübung der Immobilien‑ und Kapitalmärkte (ifo-Geschäftsklima Bau gefallen, erhöhtes Zinsniveau), was Bewertungen und Transaktionen belasten kann
    • Ausblick/Strategie: Fokus auf wertorientierte Steuerung, verstärkte Akquise und Projektrealisierung 2026; Vertriebsstart zweier Bauträgerprojekte (SM) im Sommer 2026; geplante Teilgewinnrealisierungen durch Verkäufe von Beteiligungen und Immobilien zur Stärkung der Flexibilität

    Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei RCM Beteiligungs ist am 04.05.2026.

    Der Kurs von RCM Beteiligungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,94 % im Minus.


    RCM Beteiligungs

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    ISIN:DE000A1RFMY4WKN:A1RFMY
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