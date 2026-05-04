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    Vereinigte Arabische Emirate fangen iranische Raketen ab

    Für Sie zusammengefasst
    • UAE meldet Abfang von drei iranischen Raketen
    • Eine Rakete stürzte ins Meer Flugabwehr aktiv
    • Spannung zwischen Iran, USA und Golfstaaten wächst
    Vereinigte Arabische Emirate fangen iranische Raketen ab
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN/ABU DHABI (dpa-AFX) - Inmitten gefährlicher Spannungen am Persischen Golf hat die Armee der Vereinigten Arabischen Emirate nach eigenen Angaben drei iranische Raketen abgefangen. Eine weitere Rakete sei im Meer niedergegangen, hieß es in einer Erklärung des emiratischen Verteidigungsministeriums. In mehreren Regionen des Landes sei die Flugabwehr zu hören gewesen. Die Erklärung erfolgte kurz nachdem die Behörden mitgeteilt hatten, dass die Flugabwehr auf eine Bedrohung reagiere, und die Bevölkerung aufgefordert hatten, sich in Sicherheit zu bringen.

    Es ist die erste Warnung des Golfstaates seit dem 8. April, als eine zwischen den USA und Iran vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe begann, die von US-Präsident Donald Trump einseitig verlängert wurde. Die Vereinigten Arabischen Emirate waren unter den Golfstaaten besonders von iranischen Angriffen betroffen, mit denen Teheran seinerseits auf Angriffe der USA und Israels reagiert hatte.

    Nutzer in den sozialen Medien hatten zuvor über den Start einer Rakete nahe der zentralen iranischen Metropole Isfahan berichtet. Von iranischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für Angriffe auf Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

    Zuvor hatten Irans Revolutionsgarden nach eigenen Angaben mehrere Raketen als Warnung in Richtung von US-Kriegsschiffen abgefeuert, die sich im Meer vor der Südküste befunden haben sollen. Trump hatte am Sonntag eine Initiative mit dem Titel "Projekt Freiheit" verkündet, die darauf abzielt, die für den weltweiten Ölhandel wichtige Meerenge wieder für die Schifffahrt freizumachen. Die Zwischenfälle stellen nun die bislang gefährlichste Eskalation seit Beginn einer Waffenruhe Anfang April dar./arb/DP/jha





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