Emirate
Großbrand nach iranischem Drohnenangriff
Für Sie zusammengefasst
- Nach iranischem Drohnenangriff brach Großbrand aus
- Industriezone der Hafenstadt Fudschaira betroffen
- Medienbüro meldet Angaben zu Ursache und Ort
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ABU DHABI (dpa-AFX) - In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Behördenangaben zufolge nach einem iranischen Drohnenangriff ein Großbrand ausgebrochen. Betroffen ist eine Industriezone der Hafenstadt Fudschaira, wie das Medienbüro der Küstenstadt berichtete./arb/DP/jha
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