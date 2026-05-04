Der Börsen-Tag
DAX & Dow stürzen ab – Small Caps und Tech-Werte trotzen dem Ausverkauf
Deutsche Leitindizes unter Druck, US-Techwerte im Aufwind: Ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX sowie Dow Jones und S&P 500 zeigt heute markante Gegensätze.
Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL
Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten zeigen sich heute deutliche Unterschiede zwischen den deutschen Indizes und den US-Leitbörsen. Der DAX notiert aktuell bei 23.968,42 Punkten und verliert damit 1,35 Prozent. Er gehört damit zu den schwächeren Indizes des Tages und signalisiert eine spürbare Risikoaversion der Anleger im deutschen Leitmarkt. Auch der MDAX gibt nach, wenn auch moderater: Der Index der mittelgroßen Werte steht bei 30.395,56 Punkten und liegt 0,27 Prozent im Minus. Deutlich freundlicher präsentiert sich dagegen der SDAX. Der Index der kleineren deutschen Unternehmen steigt um 0,92 Prozent auf 18.043,03 Punkte und setzt damit einen positiven Kontrapunkt zu den größeren Standardwerten. Auch der TecDAX kann zulegen: Der Technologieindex gewinnt 0,29 Prozent auf 3.704,20 Punkte. Damit zeigen sich vor allem kleinere und technologieorientierte Werte in Deutschland robuster als die Blue Chips. In den USA dominieren dagegen die roten Vorzeichen. Der Dow Jones Industrial Average fällt um 1,29 Prozent auf 49.058,05 Punkte und bewegt sich damit ähnlich schwach wie der DAX. Der breiter gefasste S&P 500 gibt nur leicht nach und notiert bei 7.200,09 Punkten, ein Minus von 0,20 Prozent. Das deutet darauf hin, dass die Verluste in den USA vor allem die klassischen Standardwerte stärker treffen, während der Gesamtmarkt vergleichsweise stabil bleibt. In der Gesamtschau stehen damit DAX und Dow Jones heute klar unter Druck, während SDAX und TecDAX in Deutschland sowie der S&P 500 in den USA eine deutlich robustere Entwicklung zeigen.
DAX – Gewinner vs. VerliererRheinmetall führte die Tagesgewinner im DAX mit +2,94% an, gefolgt von SAP (+2,82%) und Fresenius Medical Care (+1,35%). Den Gegentrend bildeten adidas (-4,49%), Continental (-5,17%) und DHL Group (-7,94%). Die stärksten Verluste übertrafen die Zugewinne deutlich: Zwischen dem DAX-Topwert und dem größten DAX-Verlierer liegt eine Spanne von 10,88 Prozentpunkten.
MDAX, SDAX und TecDAX – deutliche Ausschläge im Small-/Mid-Cap-BereichIm MDAX stach die IONOS Group mit +4,90% hervor; Nemetschek (+3,30%) und Deutsche Lufthansa (+3,21%) komplettierten die Spitze. Auf der Verliererseite lagen CTS Eventim (-3,47%), LEG Immobilien (-3,75%) und PUMA (-6,16%). Im SDAX dominierten starke Gewinner: Verve Group Registered (A) sprang um +9,00% vor, Shelly Group +6,52% und Friedrich Vorwerk Group +6,24%. Demgegenüber standen Borussia Dortmund (-3,76%), Stabilus (-3,83%) und Douglas (-5,81%). Die Spannweite zwischen SDAX-Bestwert und -Schlusslicht beträgt 14,81 Prozentpunkte. Im TecDAX führte TeamViewer mit +6,05%, gefolgt von IONOS Group (+4,90%) und Kontron (+4,19%). Die Verluste im TecDAX blieben moderater: Deutsche Telekom (-1,82%), Qiagen (-1,83%) und Ottobock (-2,57%).
US-Märkte – Dow Jones vs. S&P 500Im Dow Jones waren die Gewinne überschaubar: Salesforce +1,62%, Amazon +1,50% und Merck & Co +1,19%. Die Schwächsten: Nike (B) -1,96%, The Home Depot -2,14% und Goldman Sachs Group -2,23% (Spanne 3,85 Prozentpunkte). Im S&P 500 dominierten Tech- und Internetwerte die Gewinnerliste mit Micron Technology (+7,29%), Coinbase (+7,10%) und eBay (+5,51%). Die Verluste fielen deutlich heftiger aus: Norwegian Cruise Line -8,37%, Fedex -9,10% und C.H.Robinson Worldwide -9,60% – letzterer markierte den stärksten Tagesverlust aller beobachteten Werte.
Übergreifender VergleichDer größte Tagesgewinner insgesamt war Verve Group (SDAX) mit +9,00%, der größte Verlierer C.H.Robinson (S&P 500) mit -9,60%. Auffällig ist, dass in mehreren Indizes die Verluste in der Spitze die Gewinne in ihrer Höhe übertrafen (insbesondere DAX und S&P 500). Die IONOS Group taucht sowohl im MDAX als auch im TecDAX als starker Gewinner (+4,90%) auf. Während Tech- und Internetwerte in den USA zu den stärksten Auftritten gehörten, zeigten Logistik- und Transportwerte (z. B. Fedex, C.H.Robinson, Norwegian Cruise Line, DHL) erhebliche Schwäche.
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