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    Besonders beachtet!

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    United Parcel Service Registered (B) Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 04.05.2026

    Am 04.05.2026 ist die United Parcel Service Registered (B) Aktie, bisher, um -9,64 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der United Parcel Service Registered (B) Aktie.

    Besonders beachtet! - United Parcel Service Registered (B) Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 04.05.2026
    Foto: Oleksandr - stock.adobe.com

    United Parcel Service (UPS) ist ein globaler Paket- und Logistikdienstleister mit Fokus auf Expresszustellung, Fracht und Supply-Chain-Lösungen. Starke Stellung im US-Heimatmarkt, weltweit Top-Player. Hauptkonkurrenten: FedEx, DHL, USPS, Amazon Logistics. Stärken: dichtes Zustellnetz, hohe Zustellzuverlässigkeit, integrierte IT- und Tracking-Systeme, starke B2B-Kundenbasis.

    United Parcel Service Registered (B) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 04.05.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die United Parcel Service Registered (B) Aktie. Mit einer Performance von -9,64 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von United Parcel Service Registered (B) Verluste von -2,94 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die United Parcel Service Registered (B) Aktie damit um -9,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,82 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von United Parcel Service Registered (B) +8,06 % gewonnen.

    Während United Parcel Service Registered (B) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,17 %.

    United Parcel Service Registered (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,38 %
    1 Monat +8,82 %
    3 Monate -2,94 %
    1 Jahr +7,33 %
    Stand: 04.05.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie

    Es gibt 746 Mio. United Parcel Service Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,96 Mrd.EUR € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von DHL Group, Fedex und Co.

    DHL Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,84 %. Fedex notiert im Minus, mit -10,91 %. Koninklijke Vopak notiert im Plus, mit +0,05 %.

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    Ob die United Parcel Service Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Parcel Service Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    United Parcel Service Registered (B)

    -10,72 %
    -9,47 %
    +8,41 %
    -3,14 %
    +8,30 %
    -42,08 %
    -47,85 %
    +1,93 %
    +20,36 %
    ISIN:US9113121068WKN:929198
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    Verfasst von Markt Bote
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