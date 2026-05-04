United Parcel Service Registered (B) Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 04.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die United Parcel Service Registered (B) Aktie. Mit einer Performance von -9,64 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

United Parcel Service (UPS) ist ein globaler Paket- und Logistikdienstleister mit Fokus auf Expresszustellung, Fracht und Supply-Chain-Lösungen. Starke Stellung im US-Heimatmarkt, weltweit Top-Player. Hauptkonkurrenten: FedEx, DHL, USPS, Amazon Logistics. Stärken: dichtes Zustellnetz, hohe Zustellzuverlässigkeit, integrierte IT- und Tracking-Systeme, starke B2B-Kundenbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von United Parcel Service Registered (B) Verluste von -2,94 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die United Parcel Service Registered (B) Aktie damit um -9,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,82 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von United Parcel Service Registered (B) +8,06 % gewonnen.

Während United Parcel Service Registered (B) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,17 %.

United Parcel Service Registered (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,38 % 1 Monat +8,82 % 3 Monate -2,94 % 1 Jahr +7,33 %

Informationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie

Stand: 04.05.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 746 Mio. United Parcel Service Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,96 Mrd.EUR € wert.

Die US-Aktienmärkte sind mit uneinheitlicher Tendenz in die neue Börsenwoche gestartet. Im Anlegerfokus standen Meldungen rund um den Iran-Krieg. Der Dow Jones Industrial sank am Montag zuletzt um 0,4 Prozent auf 49.303 Punkte. Der marktbreite S&P …

Die Aktien von Logistikunternehmen sind am Montag deutlich unter Druck geraten. Die Ankündigung des US-Onlinehandels- und Technologieriesen Amazon , sein Logistiknetzwerk für alle Unternehmen zu öffnen, drückte UPS und Fedex in New York zuletzt …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von DHL Group, Fedex und Co.

DHL Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,84 %. Fedex notiert im Minus, mit -10,91 %. Koninklijke Vopak notiert im Plus, mit +0,05 %.

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Ob die United Parcel Service Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Parcel Service Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.