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    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

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    Klare Verluste - Nahost-Konflikt belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Märkte schwach wegen Nahost und US-Sorgen
    • Trumps Ankündigung 25% Zölle belasten Autoaktien
    • Zwei US-Handelsschiffe passierten die Straße von Hormus
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Klare Verluste - Nahost-Konflikt belastet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben vor dem Hintergrund einer verworrenen Nachrichtenlage im Nahost-Konflikt und negativer US-Börsen einen schwachen Wochenauftakt verzeichnet. Hinzu kam die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Zölle für die Autoindustrie in der EU auf 25 Prozent anzuheben, was vor allem Aktien dieser Branche belastete.

    Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 2,00 Prozent bei 5.763,61 Punkten. Außerhalb der Eurozone büßte der schweizerische SMI 1,01 Prozent auf 13.003,33 Zähler ein. Der Aktienmarkt in London blieb feiertagsbedingt geschlossen.

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    Die USA dementierten, dass die iranischen Streitkräfte ein US-Kriegsschiff mit Raketen getroffen haben. Das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom teilte mit, entsprechende Berichte iranischer Medien seien falsch. Für etwas Hoffnung sorgte die Nachricht, dass zwei Handelsschiffe, die unter US-Flagge fahren, nach Angaben des US-Militärs die Straße von Hormus passiert hätten. Die neue Initiative zielt darauf ab, die für den weltweiten Ölhandel wichtige Meerenge für die Schifffahrt wieder freizumachen.

    Unter den schwachen Autowerten führten die Aktien deutscher Autohersteller die Verliererliste an. Im EuroStoxx verloren Ferrari 0,8 Prozent. Die Papiere von Stellantis büßten 1,3 Prozent ein, jene von Renault fielen um 0,7 Prozent.

    Auch die Versorgertitel wurden überdurchschnittlich gemieden. Die Aktien von Enel sackten um 2,5 Prozent ab. Analyst Rob Pulleyn von der US-Bank Morgan Stanley senkte sein Anlageurteil für Enel von "Equal-weight" auf "Underweight". Eingriffe in den Strommarkt bewertet er als größtes Risiko für die Branche in der Sommersaison, wenn die Gasspeicher wieder aufgefüllt werden.

    Im Blick standen erneut die Übernahmeambitionen der Unicredit , deren Aktien um 2,4 Prozent nachgaben. Die Aktionäre der italienischen Großbank stimmten bei einer außerordentlichen Hauptversammlung einer Kapitalerhöhung von bis zu gut 6,7 Milliarden Euro zu. Damit kann die Unicredit ihr Mitte März angekündigtes Angebot zur Übernahme sämtlicher Anterile der Commerzbank offiziell machen.

    Zu den Gewinnern des Tages gehören unterdessen Technologiewerte wie STMicro mit plus 2,2 Prozent und Logitech mit plus 2,7 Prozent./edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 9,627 auf Tradegate (04. Mai 2026, 18:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -1,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,37 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -0,09 %/+26,36 % bedeutet.




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