🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Anleihen gesunken - Deutlich steigende Ölpreise belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleihekurse fielen, Rendite zehnjährig 4,45
    • Gestiegene Ölpreise und Nahost-Spannungen belasten
    • Besser als erwartete Industrieaufträge wirkten kaum
    US-Anleihen gesunken - Deutlich steigende Ölpreise belasten
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Montag gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) sank um 0,40 Prozent auf 110,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,45 Prozent.

    Belastet wurden die Anleihen durch die gestiegenen Ölpreise. Inflationssorgen werden so aufrechterhalten. Dies dürfte auch Auswirkungen auf die Geldpolitik der US-Notenbank haben.

    Die Lage im Nahen Osten und insbesondere an der Straße von Hormus bleibt im Blick der Märkte. Die Vereinigten Staaten dementierten, dass die iranischen Streitkräfte ein US-Kriegsschiff mit Raketen getroffen haben. Das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom teilte auf der Plattform X mit, Berichte iranischer Medien, dass ein Schiff von zwei Raketen getroffen worden sei, seien falsch. Kein Schiff der US-Marine sei getroffen worden. Eine entsprechende Meldung hatte die Ölpreise zeitweise deutlich nach oben getrieben.

    Zuletzt schien sich die Lage erneut zu verschärfen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Behördenangaben zufolge nach einem iranischen Drohnenangriff ein Großbrand ausgebrochen. Die Ölpreise erreichten danach erneut Tageshöchststände.

    Besser als erwartet ausgefallene Industriedaten bewegten den Anleihemarkt kaum. Die Industrieaufträge in den USA waren im März stärker gestiegen als erwartet./jsl/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Anleihen gesunken - Deutlich steigende Ölpreise belasten Die Kurse von US-Anleihen sind am Montag gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) sank um 0,40 Prozent auf 110,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,45 Prozent. Belastet wurden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     