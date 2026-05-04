Intel dreht auf: Warum Analysten jetzt neuen Rückenwind sehen

Intel blickt optimistisch in die Zukunft. Das Unternehmen geht davon aus, dass die breit angelegte Nachfrage nach zentralen Verarbeitungseinheiten das ganze Jahr über anhalten wird und der Produktmix die durchschnittlichen Verkaufspreise beeinflussen wird, teilte RBC Capital Markets am Montag in einer Mitteilung mit. Die Nachfrage nach CPUs übersteigt weiterhin die Produktionskapazität. Cloud-Unternehmen verzeichnen dabei das stärkste Wachstum, und auch Unternehmenskunden profitieren, so die Analysten von RBC.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Produktmix habe sich hin zu CPUs mit größeren Chips verschoben, was die durchschnittlichen Verkaufspreise in die Höhe getrieben habe. Das Unternehmen habe die Preise aufgrund der Kosteninflation und der starken Nachfrage angehoben, erklärten die Analysten. Intel verzeichnet laut einer Mitteilung eine steigende CPU-Dichte, wobei agentenbasierte KI im Vergleich zu herkömmlichen KI-Trainings-Workloads zu höheren CPU-zu-GPU-Verhältnissen führt. Auch physikalische KI und Edge Computing treiben die Nachfrage nach CPUs an, auf die sie für Echtzeit-Inferenz angewiesen sind, heißt es in der Mitteilung.

Intel scheint hinsichtlich seiner Prognose für das zweite Halbjahr zuversichtlich zu sein, stellten die Analysten fest. RBC bestätigte die Aktienbewertung des Unternehmens mit „Sector-Perform“ und das Kursziel von 80 US-Dollar.

Die Aktie von Intel ist am Montag mit mehr als 3 Prozent auf Tradegate stark im Plus. Ein Anteilsschein kostet 82,97 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,03 % und einem Kurs von 82,97EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.

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