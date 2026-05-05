Hohe Margen, wachsendes Portfolio und operative Fortschritte bei Projekten!

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von OR Royalties Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag mit OR Royalties · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 05.05.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im Rohstoffsektor gibt es Geschäftsmodelle, die in starken Edelmetallphasen besonders interessant werden können. Dazu gehören Royalty- und Streaming-Unternehmen. Sie stellen Bergbauunternehmen Kapital zur Verfügung oder erwerben Beteiligungen an künftigen Erlösenbeziehungsweise Produktionsanteilen. Im Gegenzug erhalten sie langfristige Ansprüche auf Umsatz- oder Metalllieferungen aus Minen und Entwicklungsprojekten.

Der entscheidende Unterschied zum klassischen Minenbetreiber: Royalty-Unternehmen betreiben die Minen in der Regel nicht selbst. Sie tragen daher nicht die unmittelbare Verantwortung für Personal, Energie, Maschinen, Baukosten oder den laufenden Minenbetrieb. Gleichzeitig bleiben sie an der Entwicklung der jeweiligen Projekte beteiligt. Das kann in Phasen steigender Produktion, höherer Metallpreise oder erfolgreicher Exploration ein attraktives Profil schaffen. Aber auch Royalty-Unternehmen sind Rohstoffpreis-, Projekt-, Finanzierungs-, Genehmigungs- und Kontrahentenrisiken ausgesetzt.

Genau in diesem Marktsegment positioniert sich OR Royalties Inc. (WKN: A417BX). Das Unternehmen zählt zu den etablierten Edelmetall-Royalty- und Streaming-Gesellschaften mit Schwerpunkt auf Kanada, den USA und Australien.

Laut Unternehmensangaben umfasst das Portfolio mehr als 195 Royalties, Streams und vergleichbare Beteiligungen. Damit verfügt OR Royalties Inc. (WKN: A417BX) über eine breite Basis an bestehenden und potenziellen künftigen Einnahmequellen. Das jüngste Portfolio-Update vom 30. April 2026 zeigt, dass sich mehrere wichtige Beteiligungen operativ und explorativ weiterentwickeln. Für Anleger ist das deshalb spannend, weil Royalty-Unternehmen von solchen Fortschritten profitieren können, ohne selbst den vollen Investitions- und Betriebsaufwand einer Mine tragen zu müssen.

Kernaussagen in wenigen Punkten:

• Island Gold: 5,1 Mio. Unzen Gold nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven sowie steigender Durchsatz.

• Dalgaranga: erste Erzlieferung früher als erwartet, erste Royalty-Zahlung laut Meldung für Mai 2026 erwartet.

• Glenburgh und Bralorne: umfangreiche, finanzierte Bohrprogramme als potenzielle Werttreiber.

• Eagle Mine: Turnaround-Option mit 5,0 %-NSR-Royalty, jedoch weiterhin abhängig von Transaktion, Vereinbarungen und späterem Neustart.

Island Gold: Größere Reserven, steigender Durchsatz und höhere Royalty-Zonen!

Ein besonders wichtiger Baustein im Portfolio ist der Island Gold District in Kanada. Laut dem von OR Royalties (WKN: A417BX) veröffentlichten Portfolio-Update wurde für Island Gold Underground eine um 30 % höhere nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserve von 5,1 Mio. Unzen Gold gemeldet. Das ist ein positives Signal für die langfristige Bedeutung dieses Assets.

Der Betreiber plant zudem eine schrittweise Erhöhung des Untertage-Durchsatzes: von rund 1.400 Tonnen pro Tag im 1. Quartal 2026 auf 2.000 Tonnen pro Tag bis Ende 2026 und anschließend auf 2.400 Tonnen pro Tag Anfang 2027. Langfristig wird eine mögliche Ausweitung auf bis zu 3.000 Tonnen pro Tag bis 2029 genannt.

Für OR Royalties ist dieser Punkt besonders relevant, weil ein steigender Anteil der Produktion künftig aus Zonen stammen könnte, auf die höhere Royalty-Sätze anfallen.

Quelle: OR Royalties

Laut Unternehmensmeldung erwartet OR, dass sich ein größerer Teil der Produktion von der aktuellen 1,38 %-NSR-Zone in Bereiche mit 2,0 % beziehungsweise 3,0 % NSR verlagern kann. Damit treffen bei Island Gold mehrere positive Faktoren zusammen: größere Reserven, höherer Durchsatz, potenziell längere Minenlaufzeit und eine für OR günstigere Royalty-Struktur.

Dalgaranga: Früherer Erztransport und erste Royalty-Zahlung erwartet!

Auch das australische Dalgaranga-Projekt liefert positive Nachrichten. Nach Angaben von OR Royalties (WKN: A417BX) wurde das erste Erz aus der hochgradigen Never-Never-Lagerstätte bereits im März 2026 an die Mt-Magnet-Verarbeitungsanlage geliefert – und damit rund einen Monat früher als ursprünglich erwartet. Für OR Royalties ist das ein wichtiger Schritt, denn das Unternehmen hält bei Dalgaranga eine 1,44 %-Gross-Revenue-Royalty. Damit könnte Dalgaranga zeitnah einen weiteren Beitrag zur Einnahmenbasis von OR Royalties leisten.

Zusätzlich bleibt das Explorationspotenzial beachtlich. Aus Gilbey’s Underground wurden unter anderem Abschnitte von 3,9 m mit 21,2 g/t Gold sowie 6,1 m mit 10,4 g/t Gold gemeldet.

Quelle: OR Royalties

Solche Ergebnisse sind keine Garantie für künftige Produktion, sie unterstreichen jedoch die geologische Qualität und das mögliche Erweiterungspotenzial des Projekts.

Glenburgh: Großes Bohrprogramm und bestehende Bergbaulizenz!

Beim australischen Glenburgh-Projekt steht vor allem die Kombination aus Umfang und Entwicklungsoptionen im Mittelpunkt. Nach Angaben von OR Royalties plant Benz Mining ein vollständig finanziertes Bohrprogramm von mehr als 250.000 m über die Zielbereiche Hurricane, Icon und Thunderbolt.

Das ist für OR Royalties deshalb interessant, weil neue Bohrungen zusätzliche Ressourcen definieren, bestehende Zonen besser abgrenzen und das Projektprofil insgesamt verbessern können. Hinzu kommt: Für Glenburgh besteht laut Unternehmensangaben bereits eine Bergbaulizenz. Das könnte – vorbehaltlich weiterer technischer, wirtschaftlicher und regulatorischer Schritte – einen potenziell schnelleren Entwicklungsweg ermöglichen.

Für ein Royalty-Unternehmen wie OR Royalties (WKN: A417BX) ist ein solches Profil attraktiv: Es besteht kein eigener Minenbetrieb, aber bei erfolgreicher Weiterentwicklung kann das Unternehmen mittel- bis langfristig an einer möglichen Projektentwicklung partizipieren.

Bralorne: Deutlich ausgeweitetes Bohrprogramm in historischem Goldcamp!

Auch Bralorne in Kanada liefert wichtige Fortschritte. Laut OR Royalties wurde eine Finanzierungüber 52,1 Mio. CAD gesichert. Dadurch konnte das geplante Bohrprogramm deutlich ausgeweitet werden – von ursprünglich 30.000 m auf nun 105.000 m. Davon sollen rund 83.000 m auf Ressourcenumwandlung und rund 22.000 m auf Exploration entfallen.

Zudem meldete der Betreiber Untertage-Probenahmen auf dem 1045-Level der Mustang-Mine. Dabei wurde über eine zusammenhängende Streichlänge von 60 m eine Quarzader mit durchschnittlich 27 g/t Gold über 0,85 m durchschnittliche Breite berichtet.

Auch hier gilt: Einzelne Proben oder Bohrergebnisse sind keine Garantie für wirtschaftliche Förderung. Sie können aber wichtige Hinweise auf Qualität und Kontinuität mineralisierter Strukturen liefern. Für OR Royalties erhöht ein aktives, finanziertes und deutlich ausgeweitetes Explorationsprogramm die Chance, dass aus einem bestehenden Royalty-Asset künftig ein wertvollerer Baustein im Portfolio werden kann.

Eagle-Mine: Turnaround-Option mit bedeutender Royalty-Struktur!

Besonders spannend bleibt auch die Eagle Mine im Yukon. OR Royalties hält dort eine 5,0 %-NSR-Royalty. Nach Angaben des Unternehmens hat PwC als Receiver am 23. April 2026 eine Exklusivitätsvereinbarung mit Boroo abgeschlossen. Ziel der laufenden Gespräche ist eine mögliche Transaktion und – bei erfolgreichem Abschluss sowie nach Erfüllung weiterer Voraussetzungen – eine spätere Wiederaufnahme der Produktion.

Eagle ist aktuell kein produzierendes Asset. Zudem weist OR Royalties selbst darauf hin, dass noch keine endgültigen Vereinbarungen mit der Yukon-Regierung oder der First Nation of Na-Cho Nyäk Dun abgeschlossen wurden. Gerade deshalb ist Eagle eine Turnaround-Option. Sollte eine Transaktion gelingen, die erforderliche Zustimmung der relevanten Parteien erreicht werden und die Mine später wieder in Produktion gehen, könnte die 5,0 % NSR-Royalty für OR Royalties wieder deutlich an Bedeutung gewinnen. Für Anleger ist das keine kurzfristige Gewissheit, aber ein potenziell wertvoller Zukunftsbaustein im Portfolio.

Strategischer Verkauf der Osisko-Metals-Position stärkt die Flexibilität!

Zusätzlich zum operativen Portfolio-Update meldete OR Royalties den strategischen Verkauf seiner Beteiligung an Osisko Metals. Laut Unternehmensmeldung wurde die Position für rund 34,8 Mio. US-Dollar veräußert. Solche Transaktionen zeigen, dass OR Royalties sein Portfolio aktiv steuert und Kapital freisetzen kann, wenn sich aus Sicht des Unternehmens attraktive Gelegenheiten ergeben.

Für ein Royalty-Unternehmen ist diese Flexibilität wichtig. Neue Streams, zusätzliche Royalties, Aktienpositionen, Projektbeteiligungen und Verkäufe nicht-kernstrategischer Positionen können zusammen dazu beitragen, das Portfolio laufend zu optimieren.

Fazit: Breit aufgestellt, projektstark und mit mehreren möglichen Wachstumstreibern!

Das aktuelle Portfolio-Update unterstreicht, warum Royalty- und Streaming-Unternehmen im Edelmetallsektor für langfristig orientierte Investoren interessant sein können. OR Royalties (WKN: A417BX) verfügt über ein breites Portfolio, ist in etablierten Bergbauregionen engagiert und profitiert potenziell von Fortschritten mehrerer Partnerprojekte.

Besonders positiv fallen derzeit mehrere Punkte auf: größere Reserven und steigender Durchsatz bei Island Gold, der frühere Erztransport bei Dalgaranga, ein großes Bohrprogramm bei Glenburgh, die deutliche Explorationsexpansion bei Bralorne sowie eine mögliche Turnaround-Perspektive bei Eagle. Allerdings ist keiner dieser Punkte ist frei von Risiken. Zusammengenommen zeigen sie jedoch, dass OR Royalties über mehrere Projektimpulse verfügt, die die Entwicklung des Unternehmens in den kommenden Jahren unterstützen könnten.

Aus unserer Sicht weist OR Royalties damit ein beachtenswertes Profil innerhalb des Edelmetall-Royalty-Sektors auf. Das Geschäftsmodell kombiniert Zugang zu Gold-, Edelmetall und Basismetallprojekten mit einer im Vergleich zu Minenbetreibern schlankeren Kostenstruktur. Gleichzeitig bietet das Portfolio mehrere mögliche Wachstumstreiber – von steigender Produktion über neue Entdeckungen bis hin zu möglichen Neustarts bestehender Minen. Für Anleger, die den Edelmetall-Royalty-Sektor beobachten, kann OR Royalties (WKN: A417BX) daher ein Unternehmen sein, das im Rahmen eigener Recherchen näher geprüft wird.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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