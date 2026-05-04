DZ BANK stuft AMAZON COM INC auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Amazon von 295 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Cloud-Sparte AWS und das margenstarke Werbegeschäft hätten für einen schwungvollen Start ins Jahr gesorgt, schrieb Ingo Wermann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand des Online-Händlers habe sich im ersten Quartal zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 231,4EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 18:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 320

Kursziel alt: 295

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 320,00 $ , was eine Steigerung von +17,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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