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    Besonders beachtet!

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    PUMA Aktie weiter im Abwärtstrend - -6,32 % - 04.05.2026

    Am 04.05.2026 ist die PUMA Aktie, bisher, um -6,32 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Besonders beachtet! - PUMA Aktie weiter im Abwärtstrend - -6,32 % - 04.05.2026
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

    PUMA Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 04.05.2026

    Mit einer Performance von -6,32 % musste die PUMA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute bei der PUMA Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die PUMA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +14,24 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,36 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,80 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in PUMA eine positive Entwicklung von +16,48 % erlebt.

    Während PUMA deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,60 %. Damit gehört PUMA heute zu den auffälligeren Werten.

    PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,36 %
    1 Monat +16,80 %
    3 Monate +14,24 %
    1 Jahr +12,02 %
    Stand: 04.05.2026, 19:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Puma-Aktie: Analysten hoben jüngst Kursziele an (HSBC stark angehoben), Durchschnittskursziel über 28 €, Shortquote deutlich gesunken, starke Rallye und hohe Volatilität mit Blocktrades. Diskussionen betreffen starkes Asien/China‑Wachstum, schnellen Lagerabbau, verbesserte Bruttomarge/EBIT, Wholesale‑Reset bremst kurzfristig (Q2 schwächer) und FY‑EBIT‑Band 50–150 Mio €; möglicher weiterer Upside bei erfolgreicher Umsetzung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PUMA eingestellt.

    Zur PUMA Diskussion

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,58 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Dow stürzen ab – Small Caps und Tech-Werte trotzen dem Ausverkauf


    Deutsche Leitindizes unter Druck, US-Techwerte im Aufwind: Ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX sowie Dow Jones und S&P 500 zeigt heute markante Gegensätze.

    PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: PUMA SE PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 04.05.2026 / 14:14 CET/CEST Dissemination of a Voting Rights …

    PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: PUMA SE PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 04.05.2026 / 14:02 CET/CEST Dissemination of a Voting Rights …

    So schlagen sich die Wettbewerber von PUMA

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,93 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -1,87 %. VF notiert im Minus, mit -3,41 %. adidas verliert -4,36 %

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    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PUMA

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    ISIN:DE0006969603WKN:696960
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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