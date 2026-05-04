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    Oman meldet Angriff nahe der Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Oman meldet Angriff auf Wohngebäude in Exklave
    • Ausländische Arbeiter erlitten schwere Verletzungen
    • Vier Fahrzeuge und Fensterscheiben beschädigt
    Oman meldet Angriff nahe der Straße von Hormus
    Foto: Stringer - dpa

    MASKAT (dpa-AFX) - Inmitten wachsender Spannungen im Iran-Krieg hat der Oman einen Angriff auf ein Wohngebäude gemeldet. Die staatliche Nachrichtenagentur Oman News Agency berichtete, dass der Angriff die Region um Buch getroffen habe. Dabei handelt es sich um einer vom übrigen Staatsgebiet getrennte Exklave an der Straße von Hormus. Zunächst war nicht klar, von wem der Angriff ausging.

    Bei dem Angriff seien ausländische Arbeiter verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur weiter unter Berufung auf Sicherheitsquellen. Sie hätten schwere bis mittelschwere Verletzungen erlitten. Außerdem seien vier Fahrzeuge beschädigt worden. In einem benachbarten Haus gingen demnach Fensterscheiben zu Bruch. Die Behörden nahmen Ermittlungen zu dem Vorfall auf.

    Zuvor hatten die Vereinigten Arabischen Emirate Angriffe mit Raketen und Drohnen gemeldet. In einem Industriegebiet der Hafenstadt Fudschaira brach ein Großbrand aus./arj/DP/jha





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