Brent steigt auf Tageshoch - USA dementiert iranischen Raketentreffer

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Brent hat ist am frühen Montagabend auf ein Tageshoch gestiegen. In der Spitze kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte zur Lieferung im Juli 115,30 US-Dollar. Zuletzt notiert der Ölpreis noch knapp sechs Prozent höher bei gut 114 Dollar. Die sehr verworrene Nachrichtenlage im Nahen Osten sorgte den Tag über für erratische Kursausschläge.

Die Vereinigten Staaten dementierten, dass die iranischen Streitkräfte ein US-Kriegsschiff mit Raketen getroffen haben. Das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom teilte auf der Plattform X mit, Berichte iranischer Medien, dass ein Schiff von zwei Raketen getroffen worden sei, seien falsch. Kein Schiff der US-Marine sei getroffen worden. Zunächst hatte eine entsprechenden Meldung die Ölpreise deutlich nach oben getrieben.