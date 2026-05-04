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    Bennett sieht Angriffe auf Emirate als Kriegserklärung Irans

    Für Sie zusammengefasst
    • Bennett nennt iranische Angriffe Kriegserklärung
    • Israel beobachtet Lage in hoher Alarmbereitschaft
    • Zivilschutzanweisungen für Bürger bleiben unverändert
    Bennett sieht Angriffe auf Emirate als Kriegserklärung Irans
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat die neuen iranischen Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate als Kriegserklärung eingestuft. "Dies ist de facto eine Erklärung der Wiederaufnahme des iranischen Krieges gegen die Verbündeten der Vereinigten Staaten und Israels in der gesamten Region", schrieb der Oppositionspolitiker in einem Post auf X.

    "Der Iran versucht weiterhin, die Region einzuschüchtern, und stellt eine Bedrohung für die globale Sicherheit dar", schrieb Bennett zudem. "Wir stehen an der Seite unseres Verbündeten."

    Ein israelischer Militärvertreter teilte mit, die Armee beobachte die Lage genau und befinde sich weiterhin in hoher Alarmbereitschaft. Die Anweisungen des Zivilschutzes für die Bürger seien aber vorerst unverändert.

    Seit Beginn der Waffenruhe im Iran-Krieg vor knapp einem Monat seien Israels Luftabwehrsysteme und Angriffsfähigkeit unverändert in hoher Bereitschaft, sagte der Militärvertreter./le/DP/he





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