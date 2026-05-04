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    Arabische Staaten verurteilen Angriff auf Emirate

    Für Sie zusammengefasst
    • Arabische Staaten verurteilen Irans Angriffe scharf
    • Jordaniens Außenminister nennt Angriff brutal
    • Bahrain bezeichnet Attacken als gefährliche Eskalation
    Arabische Staaten verurteilen Angriff auf Emirate
    Foto: Jan Woitas - dpa

    AMMAN (dpa-AFX) - Arabische Staaten haben die erneuten Angriffe Irans auf die Vereinigten Arabischen Staaten scharf verurteilt. Jordaniens Außenminister Aiman al-Safadi missbilligte den "brutalen Angriff" in einem Telefongespräch mit seinem emiratischen Amtskollegen Abdullah bin Sajed al Nahjan, wie die jordanische Nachrichtenagentur Petra berichtete.

    Der Golfstaat Bahrain bezeichnete die Attacken als "gefährliche Eskalation, die die Sicherheit und Stabilität der Region bedroht". Es handle sich um einen klaren Verstoß gegen die geltende Waffenruhe. Das Außenministerium bekräftigte die vollständige Solidarität des Königreichs Bahrain mit dem brüderlichen Staat Vereinigte Arabische Emirate und seine uneingeschränkte Unterstützung für die von ihm ergriffenen Maßnahmen zum Schutz seiner Souveränität, Sicherheit und Stabilität.

    Ägypten sprach von "abscheulichen Angriffen". Kairo lehne jede Praxis kategorisch ab, die darauf abziele, Zivilisten zu terrorisieren oder die Stabilität der arabischen Golfregion zu untergraben, hieß es vom Außenministerium. Auch die Golfstaaten Kuwait und Katar zeigten sich solidarisch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten./arj/DP/he





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