Börsen Update USA - 04.05. - Dow Jones schwach -1,30 %

Der Dow Jones steht bei 49.054,01 PKT und verliert bisher -1,30 %.

Top-Werte: Salesforce +1,62 %, Amazon +1,51 %, Merck & Co +1,33 %, Chevron Corporation +1,21 %, Cisco Systems +1,20 %

Flop-Werte: The Home Depot -2,79 %, Nike (B) -2,32 %, Procter & Gamble -2,04 %, Amgen -1,79 %, Sherwin-Williams -1,68 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:45) bei 27.679,31 PKT und steigt um +0,78 %.

Top-Werte: Atlassian Registered (A) +8,31 %, Micron Technology +6,81 %, Insmed +4,96 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,63 %, Take-Two Interactive Software +4,34 %

Flop-Werte: Old Dominion Freight Line -6,74 %, Paccar -4,71 %, Qualcomm -4,30 %, Advanced Micro Devices -4,30 %, Arm Holdings -3,77 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.205,25 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: SanDisk Corporation +12,65 %, Cboe Global Markets +10,77 %, Coinbase +7,59 %, Micron Technology +6,81 %, Oracle +6,27 %

Flop-Werte: United Parcel Service Registered (B) -9,15 %, Norwegian Cruise Line -8,80 %, C.H.Robinson Worldwide -8,33 %, Fedex -8,22 %, Loews -6,78 %