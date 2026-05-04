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    Besonders beachtet!

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    Atlassian Registered (A) Aktie legt weiter zu - 04.05.2026

    Am 04.05.2026 ist die Atlassian Registered (A) Aktie, bisher, um +8,31 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Atlassian Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Atlassian Registered (A) Aktie legt weiter zu - 04.05.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Atlassian ist ein führender Anbieter von Kollaborations- und Produktivitätssoftware, bekannt für Produkte wie Jira und Confluence. Das Unternehmen konkurriert mit Microsoft, Asana und Slack und hebt sich durch eine breite Produktpalette und starke Entwickler-Community ab.

    Atlassian Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 04.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Atlassian Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,31 % im Plus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Obwohl sich die Atlassian Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -14,19 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +34,34 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,53 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -44,46 % verloren.

    Während Atlassian Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,78 %.

    Atlassian Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +34,34 %
    1 Monat +40,53 %
    3 Monate -14,19 %
    1 Jahr -58,51 %
    Stand: 04.05.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Atlassian Registered (A) Aktie

    Es gibt 170 Mio. Atlassian Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,86 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 04.05. - US Tech 100 stark +1,08 %


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    Ob die Atlassian Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Atlassian Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Atlassian Registered (A)

    +36,64 %
    +33,88 %
    +39,56 %
    -13,37 %
    -57,98 %
    -40,99 %
    -66,31 %
    ISIN:US0494681010WKN:A3DUN5
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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