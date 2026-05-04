Rheinmetall AG: Operative Marge im Rahmen, Umsatz unter Erwartungen, Prognose 2026 bestätigt

Q1 2026: Umsatz 1,938 Mrd. EUR (+7,7% ggü. Vorjahr), damit unter der Markterwartung von 2,3 Mrd. EUR.

Operatives Ergebnis Q1 2026: 224 Mio. EUR (+33 Mio. EUR); operative Marge 11,6% (vs. 10,5% Vorjahr) und entspricht der Markterwartung.

Backlog steigt auf rund 73 Mrd. EUR (+31% vs. Vorjahr ~56 Mrd.), inklusive 4,9 Mrd. EUR Nomination und Erstbewertung des Naval-Systems-Backlogs.

Negativer operativer Free Cash Flow (OFCF) von −285 Mio. EUR bedingt durch gestiegene Investitionen und aufbauendes Working Capital; nur geringe Kundenanzahlungen enthalten.

Erwartete Beschleunigung des Wachstums im Q2 2026 dank höherer Auslieferungen im Segment Waffe & Munition (volle Produktion in Murcia) und Abnahme vorproduzierter LKW für einen deutschen Kunden.

Bestätigung der Jahresprognose 2026: Umsatzwachstum 40–45%, operative Marge rund 19% und Cash Conversion Rate >40%; vollständige Quartalszahlen werden am 7. Mai 2026 veröffentlicht.

Der nächste wichtige Termin, Bericht über das 1. Quartal, bei Rheinmetall ist am 07.05.2026.

Der Kurs von Rheinmetall lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1.387,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,50 % im Plus.

16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1.365,00EUR das entspricht einem Minus von -1,63 % seit der Veröffentlichung.

Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.962,00PKT (-1,26 %).





