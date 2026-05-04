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    Rheinmetall verfehlt Umsatzerwartung - Jahresprognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz stieg um 7,7 Prozent auf 1,938 Milliarden Euro
    • Operatives Ergebnis stieg 17 Prozent auf 224 Mio Euro
    • Marge stieg um 1,1 Prozentpunkte auf 11,6 Prozent
    Rheinmetall verfehlt Umsatzerwartung - Jahresprognose bestätigt
    Foto: David Young - dpa

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat im ersten Quartal die Markterwartungen nur teilweise erfüllt. Der Umsatz sei im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um 7,7 Prozent auf 1,938 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Damit sei die Markterwartung von 2,3 Milliarden Euro nicht erreicht worden. Das operative Ergebnis legte um 17 Prozent auf 224 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge stieg um 1,1 Prozentpunkte auf 11,6 Prozent, was auf dem Niveau der Markterwartung liege. Die Geschäftsziele für 2026 bekräftigte Rheinmetall.

    Die Rheinmetall-Aktie verlor im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt 1,4 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss./he/edh

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 1.376 auf Tradegate (04. Mai 2026, 20:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +4,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 63,42 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.122,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +48,44 %/+60,75 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Rheinmetall: Vorläufige Q1-Zahlen bestätigen Marge, Umsatzverschiebungen ins Q2, Jahresprognose bekräftigt; Analysten überwiegend Kauf mit mittlerem Kursziel ~2.144 EUR vs aktuellem Kurs ~1.356 EUR; Diskussion, ob positive Nachrichten bereits eingepreist sind; Aktie rund 20% unter 200-Tage-Linie, wenig Kursreaktion auf Auftragsmeldungen, Geduld und Volatilität erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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