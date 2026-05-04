Rheinmetall verfehlt Umsatzerwartung - Jahresprognose bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 1.376 auf Tradegate (04. Mai 2026, 20:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +4,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 63,42 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.122,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +48,44 %/+60,75 % bedeutet.