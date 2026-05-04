Rheinmetall verfehlt Umsatzerwartung - Jahresprognose bestätigt
- Umsatz stieg um 7,7 Prozent auf 1,938 Milliarden Euro
- Operatives Ergebnis stieg 17 Prozent auf 224 Mio Euro
- Marge stieg um 1,1 Prozentpunkte auf 11,6 Prozent
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat im ersten Quartal die Markterwartungen nur teilweise erfüllt. Der Umsatz sei im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um 7,7 Prozent auf 1,938 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Damit sei die Markterwartung von 2,3 Milliarden Euro nicht erreicht worden. Das operative Ergebnis legte um 17 Prozent auf 224 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge stieg um 1,1 Prozentpunkte auf 11,6 Prozent, was auf dem Niveau der Markterwartung liege. Die Geschäftsziele für 2026 bekräftigte Rheinmetall.
Die Rheinmetall-Aktie verlor im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt 1,4 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss./he/edh
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 1.376 auf Tradegate (04. Mai 2026, 20:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +4,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 63,42 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.122,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +48,44 %/+60,75 % bedeutet.
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Die Aktie ist nicht schwach sie ist dort angekommen wo sie hin gehört.
Die winzigen auf und ab die wir sehen zeigen das die Bewertung von Rheinmetall nun definitiv richtig gedeutet wird.
Keine Spinnereien von 2 K oder dreistellig sondern genau dieser Betrag wird RM die nächsten Monate uns bieten undndie Zocker haben erstmal Pause
Rumänien beschafft bis zu 298 Lynx Schützenpanzer
https://suv.report/rumaenien-beschafft-298-lynx-schuetzenpanzer/