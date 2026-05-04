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    USA werben für UN-Resolution

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    Iran soll Drohungen einstellen

    Für Sie zusammengefasst
    • USA werben im UN-Sicherheitsrat für Hormus-Sicherung
    • Text wird mit Bahrain und Golfstaaten abgestimmt
    • Berichte über Angriffe, USA dementieren Schiffstreffer
    USA werben für UN-Resolution - Iran soll Drohungen einstellen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die USA wollen im UN-Sicherheitsrat für eine Resolution zur Sicherung der Straße von Hormus werben. Darin soll der Iran aufgefordert werden, seine Angriffe und Drohungen gegen die Handelsschifffahrt einzustellen, das Verlegen von Seeminen in der Meerenge zu unterlassen sowie seine Versuche zur Erhebung illegaler Zölle zu beenden, sagte der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz. Der Text werde gemeinsam mit Bahrain und anderen Golfstaaten erarbeitet.

    Zur Frage, ob man Opposition in dem mächtigsten UN-Gremium erwarte, sagte Waltz: "Wir können uns niemanden vorstellen, der der Tatsache widerspricht, dass man internationale Wasserwege nicht verminen und keine Zölle erheben darf." Unterschied zu einer vorangegangen und am Veto von China und Russland gescheiterten Resolution sei, dass nun eine Waffenruhe herrsche und man nicht mehr in einem "heißen Konflikt" stehe. Waltz ließ offen, wie die Forderungen durchgesetzt werden sollen.

    Iran meldet Angriff auf US-Kriegsschiff

    Die Lage im Iran-Krieg hat sich derweil erneut deutlich verschärft. Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten iranische Angriffe; auch der Oman berichtete von Attacken. Die US-Marine begann nach eigenen Angaben mit der von Trump angeordneten Befreiung festsitzender Schiffe im Rahmen der Initiative mit dem Titel "Projekt Freiheit". Die iranischen Streitkräfte hatten zuvor für sich in Anspruch genommen, US-Marineschiffe am Einlaufen in die Straße von Hormus gehindert zu haben.

    Aus dem Iran gab es auch Berichte, wonach zwei iranische Raketen ein US-Kriegsschiff getroffen hätten. Die USA dementierten diese Angaben und betonten, kein Marineschiff sei getroffen worden. Umgekehrt vermeldeten die USA die Zerstörung mehrerer iranischer Schnellboote./apo/DP/he





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