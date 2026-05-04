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    Unterzeichnung von Verträgen mit 10 Ländern! WALOVI Global Partner Conference in Guangzhou

    GUANGZHOU, China  , 4. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Am 2. Mai 2026, während der 139. Kanton-Messe, hielt Walovi die globale Partnerkonferenz in seinem globalen Hauptsitz auf der Bio-Insel Guangzhou ab. Über 280 potenzielle Agenten, Regierungsvertreter aus Übersee, Branchenexperten, Partner aus der Lieferkette und Investoren kamen zusammen, um Walovis jüngsten Globalisierungsschub zu erleben.

    Zu den Teilnehmern gehörten Zhang Jiong (Vizepräsident der Guangdong Chamber of Import & Export), Cheng Hongjin (Vizepräsident von GPHL), Fang Dafeng (Vorsitzender von Walovi Great Health) und Ye Jizeng (Vizepräsident von Walovi Great Health). 60 bis 80 Länder waren Zielgruppen der Konferenz, und Walovi unterzeichnete Vertriebsvereinbarungen mit Partnern aus 10 Ländern in Südamerika, Afrika und Zentralasien und weitete damit sein globales Netzwerk auf Schwellenländer aus.

    Cheng Hongjin skizzierte die globale Strategie von GPHL in drei Schritten: von „ausgehen" zu „in die Tiefe gehen", von „Produkten" zu „System" und von „Handel" zu „Ökosystem". Er betonte die Beschleunigung von Investitionen über fünf Säulen und nannte die Walovi Global Partner Konferenz als Beispiel für Synergien.

    Fang Dafeng sprach eine Einladung aus: „Wir glauben, dass wir gemeinsam die östliche Gesundheitsweisheit in das tägliche Leben weltweit integrieren können, um Walovi zu einer vertrauenswürdigen Gesundheitsauswahl weltweit zu machen."

    Walovi skizzierte ein umfassendes Kooperationsmodell mit regionalem Schutz, Marketingunterstützung, Hilfe für den Firmensitz und abgestuften Anreizen, das darauf abzielt, Partner in über 60 neuen Ländern und Regionen, insbesondere entlang des Gürtels und der Straße, zu gewinnen.

    Die Unterzeichnungszeremonie mit zehn regionalen Vertriebshändlern aus dem Einzelhandel, der Gastronomie und den Vertriebskanälen markiert eine strategische Erweiterung des globalen Vertriebsnetzes von Walovi.

    Nach Angaben von Frost & Sullivan steht Walovi seit fünf Jahren in Folge weltweit an erster Stelle bei den Verkäufen von natürlichen Getränken auf Pflanzenbasis. Darüber hinaus ist das Unternehmen weltweit führend beim Verkauf von Getränken in Großpackungen, im chinesischen Bankettgeschäft und auf dem chinesischen Geschenkemarkt. In den letzten zehn Jahren ist der Überseemarkt um das 6,5-fache gewachsen, mit einer CAGR von über 25 %. Durch die Vertiefung der Lokalisierung in Märkten wie Malaysia und Saudi-Arabien und die Einführung der internationalen WALOVI-Dose hat Walovi eine globale Lieferkette aufgebaut, die Südostasien, den Nahen Osten und Europa abdeckt.

    Ye Jizeng erklärte: „Internationalisierung ist nicht nur Produktexport, sondern bedeutet auch lokale Verankerung." Da Walovi sich zum Ziel gesetzt hat, ein weltweit führendes Unternehmen für natürliche Getränke auf Pflanzenbasis zu werden, wurde auf der Konferenz eine klare Botschaft vermittelt: Walovi reitet auf der globalen Welle des gesunden Konsums und ist bereit, sich mit globalen Partnern zusammenzutun, um gemeinsam Werte zu schaffen und zu gewinnen.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2972027/image1.jpg

     

     

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