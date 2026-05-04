Old Dominion Freight Line Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 04.05.2026

Die Old Dominion Freight Line Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,83 % auf 163,59€. Damit verliert die Aktie -12,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Old Dominion Freight Line ist ein US-LTL-Spediteur mit Fokus auf zeitkritische Stückguttransporte. Kernleistungen: nationale und regionale Frachtzustellung, Logistik- und Supply-Chain-Services. Starke Marktstellung im Premium-Segment durch hohe Zustellqualität und dichte Terminals. Wichtige Wettbewerber: FedEx Freight, XPO, Saia, Yellow-Nachfolger. USP: überdurchschnittliche Pünktlichkeit, niedrige Schadensquoten, operative Effizienz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Old Dominion Freight Line Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +8,09 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Old Dominion Freight Line Aktie damit um -13,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Old Dominion Freight Line +30,83 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,67 % geändert.

Old Dominion Freight Line Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,59 % 1 Monat -6,61 % 3 Monate +8,09 % 1 Jahr +25,57 %

Informationen zur Old Dominion Freight Line Aktie

Stand: 04.05.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 208 Mio. Old Dominion Freight Line Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,98 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

United Parcel Service Registered (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -10,46 %. XPO notiert im Minus, mit -5,17 %.

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Ob die Old Dominion Freight Line Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Old Dominion Freight Line Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.