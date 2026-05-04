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    Syrien öffnet sich wieder für Visa und Mastercard

    Für Sie zusammengefasst
    • Syrien öffnet sich für internationale Zahlungsnetzwerke
    • Banken arbeiten mit Visa und Mastercard zusammen
    • Ziel ist bessere digitale Zahlungen und Geldtransfers
    Syrien öffnet sich wieder für Visa und Mastercard
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DAMASKUS (dpa-AFX) - Nach Jahren der Isolation vom internationalen Finanzsystem öffnet sich Syrien wieder für internationale Zahlungsnetzwerke. Die syrische Zentralbank teilte mit, dass lizenzierte Banken und elektronische Zahlungsunternehmen nun mit globalen Zahlungsnetzwerken wie Visa und Mastercard zusammenarbeiten können. Ziel sei es, die Finanzinfrastruktur zu modernisieren und den Zugang zu digitalen Zahlungsdiensten zu verbessern.

    Zentralbankchef Abdulkader Husrieh bezeichnete die Entscheidung als strategischen Schritt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete. Der Schritt solle Geldtransfers und Zahlungen sowohl im Inland als auch für im Ausland lebende Syrer erleichtern. Nach Jahren eingeschränkter Möglichkeiten könne Syrien damit wieder schrittweise in das internationale Finanzsystem eingegliedert werden.

    Syrien war wegen des Bürgerkriegs über Jahre hinweg weitgehend vom internationalen Finanzsystem abgeschnitten, wodurch der Zahlungsverkehr stark auf Bargeld und informelle Wege beschränkt war. Internationale Sanktionen und fehlende Anbindungen an globale Bankennetze erschwerten insbesondere Überweisungen und den Zugang zu digitalen Zahlungsdiensten. Die nun angekündigte Öffnung für internationale Zahlungsnetzwerke wie Visa und Mastercard gilt als wichtiger Schritt zur wirtschaftlichen Reintegration des Landes./arj/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Visa (A) Aktie

    Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 432,3 auf Tradegate (04. Mai 2026, 21:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Visa (A) Aktie um +5,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Visa (A) bezifferte sich zuletzt auf 471,38 Mrd..

    Visa (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 408,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 378,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 430,00USD was eine Bandbreite von +34,81 %/+53,35 % bedeutet.




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