Selenskyj kündigt Waffenruhe ab Mittwoch an
Für Sie zusammengefasst
- Waffenruhe ab 0.00 Uhr in der Nacht vom 5. auf 6. Mai
- Ankündigung erfolgte kurz nach russischer Erklärung
- Mitteilung von Präsident Wolodymyr Selenskyj zum Beginn
KIEW (dpa-AFX) - Kurz nach einer russischen Erklärung hat die Ukraine ebenfalls eine Waffenruhe angekündigt. "Wir verkünden eine Waffenruhe, beginnend ab 0.00 Uhr (23.00 Uhr MESZ) in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai", teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit./ast/DP/he
