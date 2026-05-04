Brockhaus Technologies Q1 2026: Umsätze bei 47,9 Mio. €, EBITDA bei 7,6 Mio. € – Prognose bleibt stabil.
Starker Jahresauftakt: Trotz Lieferengpässen und Segmentverkauf steigert der Konzern Umsatz und Profitabilität deutlich und bestätigt seine Prognose für 2026.
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- Vorläufige Konzernumsatzerlöse Q1 2026: €47,9 Mio. (+13,1% organisch vs. Q1 2025: €42,4 Mio.); bereinigtes EBITDA €7,6 Mio. (Marge 15,8%; Q1 2025: €2,4 Mio./5,6%).
- Angaben beziehen sich konsolidiert auf fortgeführte und aufgegebene Geschäftsbereiche; das bis 23.12.2025 gehaltene Bikeleasing wird wegen Verkauf als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen und ist nicht mehr Teil der Prognose.
- Fortgeführte Geschäftsbereiche (IHSE + Holding) — vorläufige Q1‑Umsätze €5,6 Mio. (Q1 2025: €6,5 Mio.), bereinigtes EBITDA vorläufig €‑1,1 Mio. (Q1 2025: €‑1,0 Mio.); Jahresprognose unverändert: Umsatzerlöse €30–32 Mio., bereinigtes EBITDA €0–2 Mio.
- Segment Security Technologies (IHSE): Q1‑Umsatz €5,6 Mio.; bereinigtes EBITDA €0,189 Mio.; Marge 3,4% (Q1 2025: 4,8%); Belastung durch verschobene Umsätze wegen Lieferengpässen, Kosteneinsparungen kompensierten nicht vollständig.
- Ehemaliges Segment HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing): Q1‑Umsatz €42,3 Mio. (Q1 2025: €35,9 Mio.), bereinigtes EBITDA €8,7 Mio.; Marge 20,5% (Q1 2025: 9,4%); positives Ergebnis durch Verwertung zuvor verleaster Fahrräder/E‑Bikes und seit Aug 2025 eingeführte Händlerprovision.
- Die genannten Kennzahlen sind vorläufig und ungeprüft; Quartalsmitteilung Q1 2026 erscheint am 14. Mai 2026, der Q1‑Earnings‑Call findet am 18. Mai 2026 um 16:00 Uhr MESZ statt.
Der Kurs von Brockhaus Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,53 %
im Minus.
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