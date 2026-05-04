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    Auto fährt in Menschengruppe

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    Was wir wissen und was nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Auto raste durch Leipziger Innenstadt, zwei Tote
    • Mutmaßlicher 33-jähriger Fahrer festgenommen in Leipzig
    • Ermittlungen wegen zweifachem Mord und versuchtem Mord
    Auto fährt in Menschengruppe - Was wir wissen und was nicht
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LEIPZIG (dpa-AFX) - In der Leipziger Innenstadt ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Zwei Menschen kommen dabei ums Leben. Mindestens drei weitere werden schwer verletzt. Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben festgenommen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

    Was wir wissen

    · Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach der Todesfahrt in Leipzig wegen Mordes in zwei Fällen und versuchten Mordes in mindestens zwei Fällen.

    · Eine Staatsanwältin sagte bei einem Pressestatement: "Wir gehen von einer Amoktat aus."

    · Der Täter ist ein 33-jähriger Deutscher, wohnhaft in Leipzig.

    · Sachsens Innenminister Armin Schuster erklärte: "Es ist ein Amoktäter."

    · Oberbürgermeister Burkhard Jung bestätigte zwei Tote, drei Schwerverletzte und viele weitere verletzte Menschen.

    · Der mutmaßliche Amokfahrer ließ sich laut Polizeipräsident René Demmler widerstandslos festnehmen.

    · Bevor der Wagen zum Stehen kam, kam es nach Polizeiangaben zu einer Kollision.

    · Der Fahrer brachte das Auto anschließend selbst zum Stillstand.

    · Die Rettungskräfte riefen einen "Massenanfall von Verletzten" aus.

    · Der Täter ist nach Polizeiangaben mit dem Fahrzeug gegen 16:45 Uhr über den Augustusplatz in die Grimmaische Straße eingefahren und dort weitergefahren bis über den Markt hinaus.

    Was wir nicht wissen

    · Das Motiv des 33-jährigen Täters ist weiterhin unbekannt.

    · Der genaue Ablauf der Fahrt, einschließlich der Umstände der Kollision, wurde nicht im Detail erläutert.

    · Zum Zustand der vielen weiteren Verletzten liegen weiterhin keine detaillierten Angaben vor./hum/DP/he






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