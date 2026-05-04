Modis Partei gewinnt erstmals Parlamentswahl in Westbengalen

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Die hindu-nationalistische Partei BJP des indischen Premierministers Narendra Modi hat die Parlamentswahl in Westbengalen deutlich gewonnen und kann in dem Bundesstaat erstmals eine Regierung bilden. Die BJP gewann bis zum späten Abend (Ortszeit) mehr als 200 von 294 Abgeordnetenmandaten in dem östlichen Unionsstaat, wie aus Ergebnissen der Nationalen Wahlkommission hervorging.

Der Wahlsieg in dem Bundesstaat mit mehr als 100 Millionen Bewohnern bedeutet auch ein großer Prestigeerfolg für Modi, der damit seine Stellung zur Halbzeit seiner dritten Amtszeit stärkt. Bei der landesweiten Parlamentswahl im bevölkerungsreichsten Land der Erde vor zwei Jahren hatte die BJP erstmals seit zehn Jahren die absolute Mehrheit im Unterhaus verloren, blieb aber stärkste Kraft.