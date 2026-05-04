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    Ständerats-Kommission will Alternativen zur UBS-Eigenkapitalvorlage prüfen

    Für Sie zusammengefasst
    • WAK-S vertagt Entscheid zur Revision des Bankengesetzes
    • Beratung wird an Sitzung im August 2026 fortgesetzt
    • Prüfung von Varianten zur CET1 Unterlegung bei Banken
    Ständerats-Kommission will Alternativen zur UBS-Eigenkapitalvorlage prüfen
    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    BERN (dpa-AFX) - Die Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK-S) hat einen Entscheid zur Revision des Bankengesetzes vertagt. Die Kommission hat entschieden, verschiedene Reformvarianten "vertieft und mit genügend Zeit" diskutieren. Die Beratung wird daher im August fortgesetzt.

    Man wolle "nach einer breit angelegten Anhörung" und "angesichts der Tragweite des Entscheids" Varianten und Alternativen zum Bundesratsentwurf über die Eigenkapitalunterlegung ausländischer Beteiligungen systemrelevanter Banken prüfen, teilte die Kommission am Montagabend mit.

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    Der Bundesrat hatte die entsprechende Botschaft am 22. April 2026 verabschiedet. Der Entwurf sieht vor, dass systemrelevante Banken - namentlich UBS - den Buchwert ihrer Beteiligungen an ausländischen Tochtergesellschaften im schweizerischen Stammhaus künftig vollständig mit hartem Kernkapital (CET1) unterlegen müssen.

    Laut Kommission herrsche Einigkeit darüber, dass ein starker, stabiler und wettbewerbsfähiger Finanzplatz Schweiz im gemeinsamen Interesse liege. Über die konkrete Ausgestaltung der Eigenmittelanforderungen und etwaige Begleitmaßnahmen bestünden jedoch unterschiedliche Einschätzungen.

    Die WAK-S hatte auf ihrer Sitzung unter anderem Vertreter der Kantone, der Nationalbank, der Finma, der UBS sowie der Verbände Bankiervereinigung, Economiesuisse und Swissmem angehört. Ergänzend äußerten sich die Professoren Corinne Zellweger-Gutknecht und Yvan Lengwiler. Bundesrätin Karin Keller-Sutter nahm ebenfalls teil.

    Die Beratung wird an der Sitzung vom 10./11. August 2026 fortgesetzt. Gleichzeitig beschloss die WAK-S, die sistierte Botschaft zum Public Liquidity Backstop im August ebenfalls wieder aufzunehmen./ra/AWP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 37,20 auf Lang & Schwarz (04. Mai 2026, 21:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +6,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 123,99 Mrd..

    UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5455. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,63CHF. Von den letzten 8 Analysten der UBS Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 55,00CHF was eine Bandbreite von -8,37 %/+48,23 % bedeutet.




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